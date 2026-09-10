5 ideas para decorar tu habitación de los Saja Boys
¡Lleva el reino de los Saja Boys a tu habitación! Estas son las mejores ideas para decorar tu recámara con una estética de K-Pop moderna y oscura
Conoce las mejores ideas para decorar tu habitación de los Saja Boys y unirte al fenómeno del arrollador éxito de K-Pop Demon Hunters en Netflix. Especialmente de esta banda virtual, cuyos integrantes se han convertido en los antagonistas más amados.
El grupo integrado por Jinu, Abby, Mystery, Romance y Baby destaca por una cautivafora dualidad: estrellas del pop de día y poderosos demonios encubiertos de noche.
Su estética, dominada por los contrastes de colores neón, la iconografía mística y el inconfundible estilo de los camerinos e Idols, se ha trasladado por completo al diseño de interiores para fanáticos.
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5 mejores ideas para decorar tu habitación de los Saja Boys
- Iluminación con neón y luces LED
Coloca tiras de luces LED detrás de tu cama orientadas hacia el muro en tonos morado o azul profundo, emulando la energía mística que desprenden los chicos en sus batallas del filme.
- Muro de galería con pósters gigantes coordinados
Diseña una sección central en tu pared combinando pósters de Jinu, Romance y el resto del grupo, alternando sus looks en el escenario con sus facetas oscuras de demonios.
- Cofre secreto tipo camerino de Idols
Sigue la tendencia DIY transformando una caja de cartón vieja en su camerino de shows, pintada de blanco con estrellas y fotos de los chicos en el interior.
- Acentos en negro mate y amarillo característico
Añade cojines o mantas negras en tu cama e intercala detalles en amarillo, el color de unión de Abby, Baby, Romance y Mystery, para crear el contraste perfecto del grupo.
- Altar para coleccionables y el área de The Pride
Instala una repisa flotante dedicada a tus tazas decoradas, photocards personalizadas y el logo de la agrupación, logranfo un auténtico espacio de fan del K-Pop.
Las impresiones y pósters gigantes de alta resolución se pueden descargar e imprimir en imprentas locales. Las luces LED y los materiales de pintura de adquieren fácilmente en tiendas de decoración o plataformas en línea. El costo estimado para estos proyectos va de 250 a 600 pesos mexicanos.