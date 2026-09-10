5 ideas para decorar tu habitación de los Saja Boys

Conoce las mejores ideas para decorar tu habitación de los Saja Boys y unirte al fenómeno del arrollador éxito de K-Pop Demon Hunters en Netflix. Especialmente de esta banda virtual, cuyos integrantes se han convertido en los antagonistas más amados.

El grupo integrado por Jinu, Abby, Mystery, Romance y Baby destaca por una cautivafora dualidad: estrellas del pop de día y poderosos demonios encubiertos de noche.

Su estética, dominada por los contrastes de colores neón, la iconografía mística y el inconfundible estilo de los camerinos e Idols, se ha trasladado por completo al diseño de interiores para fanáticos.

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5 mejores ideas para decorar tu habitación de los Saja Boys

Iluminación con neón y luces LED

Coloca tiras de luces LED detrás de tu cama orientadas hacia el muro en tonos morado o azul profundo, emulando la energía mística que desprenden los chicos en sus batallas del filme.

Habitación con decoración de los Saja Boys|Gemini

Muro de galería con pósters gigantes coordinados

Diseña una sección central en tu pared combinando pósters de Jinu, Romance y el resto del grupo, alternando sus looks en el escenario con sus facetas oscuras de demonios.

Cofre secreto tipo camerino de Idols

Sigue la tendencia DIY transformando una caja de cartón vieja en su camerino de shows, pintada de blanco con estrellas y fotos de los chicos en el interior.

Decoraciones de los Saja Boys para tu habitación|Gemini

Acentos en negro mate y amarillo característico

Añade cojines o mantas negras en tu cama e intercala detalles en amarillo, el color de unión de Abby, Baby, Romance y Mystery, para crear el contraste perfecto del grupo.

Altar para coleccionables y el área de The Pride

Instala una repisa flotante dedicada a tus tazas decoradas, photocards personalizadas y el logo de la agrupación, logranfo un auténtico espacio de fan del K-Pop.

Las impresiones y pósters gigantes de alta resolución se pueden descargar e imprimir en imprentas locales. Las luces LED y los materiales de pintura de adquieren fácilmente en tiendas de decoración o plataformas en línea. El costo estimado para estos proyectos va de 250 a 600 pesos mexicanos.