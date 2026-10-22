Mujer de 40 años recibió un diagnóstico de artritis y decidió comenzar con esta actividad para estar saludable

Recibir un diagnóstico de artritis al cumplir 40 años puede cambiar la manera de entender el cuidado personal. Sin embargo, una mujer llamada Lauren decidió hacerle frente a esta nueva etapa recuperando una actividad que disfrutaba durante su adolescencia, con la que buscó mantenerse activa y mejorar su bienestar .

De acuerdo con un artículo publicado por The Guardian en mayo de 2026, la mujer decidió volver al kickboxing, una actividad que practicaba a los 19 años y donde logró convertirse en cinta negra. Ahora, más de 40 años más tarde, le ayuda con su artritis.

¿Qué es la artritis y cuáles son sus síntomas?

La artritis es un término que engloba distintas enfermedades que provocan inflamación en las articulaciones. Según MedlinePlus, puede ocasionar dolor, hinchazón, rigidez y dificultades para mover las zonas afectadas. Los síntomas varían dependiendo del tipo de artritis y de cada persona.

El kickkboxing le devolvió la juventud.|(Especial/Canva)

Esta condición puede interferir con actividades cotidianas como caminar, subir escaleras o realizar tareas domésticas. Por ello, es importante identificar las molestias y acudir con un profesional de la salud para recibir un diagnóstico adecuado y conocer las opciones de tratamiento.

¿Cómo mantenerse saludable si tienes artritis?

Mantenerse activo puede formar parte del cuidado de las personas con artritis, siempre que la actividad sea adecuada para su condición. Los ejercicios de bajo impacto, como caminar, nadar o practicar movimientos suaves, pueden ayudar a conservar la movilidad y fortalecer los músculos.

Antes de comenzar una rutina, lo recomendable es consultar al médico o a un fisioterapeuta para determinar qué ejercicios son seguros. La experiencia de esta mujer recuerda que cuidar la salud no siempre significa empezar desde cero: a veces, recuperar algo que nos hacía felices puede ser un buen primer paso.