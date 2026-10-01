3 maquillajes para ojos que cuestan menos de 200 pesos y pintan mejor que uno de marca

Conseguir una mirada intensa, pestañas definidas y sombras de gran pigmentación no significa gastar cientos de pesos en maquillaje de marcas exclusivas. En México existen opciones económicas que se han ganado un lugar en las cosmetiqueras gracias a sus fórmulas, variedad de tonos y resultados. Desde sombras que aportan color desde la primera aplicación hasta máscaras de pestañas con ingredientes acondicionadores, estos tres productos cuestan menos de $200 pesos y son alternativas para quienes buscan un acabado profesional sin comprometer su presupuesto.

Maquillaje económico para conseguir una mirada de impacto

Si estás buscando renovar tus productos de belleza, estas opciones de Bissú, Prosa y Pink Up destacan por ofrecer características que suelen buscarse en cosméticos de mayor precio, según las reseñas de los usuarios. Además, son fáciles de incorporar a diferentes estilos de maquillaje, desde los más naturales hasta los más elaborados.

