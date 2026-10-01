3 maquillajes para ojos que cuestan menos de 200 pesos y pintan mejor que uno de marca
Tu maquillaje puede lucir espectacular sin dejar temblando tu cartera
Conseguir una mirada intensa, pestañas definidas y sombras de gran pigmentación no significa gastar cientos de pesos en maquillaje de marcas exclusivas. En México existen opciones económicas que se han ganado un lugar en las cosmetiqueras gracias a sus fórmulas, variedad de tonos y resultados. Desde sombras que aportan color desde la primera aplicación hasta máscaras de pestañas con ingredientes acondicionadores, estos tres productos cuestan menos de $200 pesos y son alternativas para quienes buscan un acabado profesional sin comprometer su presupuesto.
Maquillaje económico para conseguir una mirada de impacto
Si estás buscando renovar tus productos de belleza, estas opciones de Bissú, Prosa y Pink Up destacan por ofrecer características que suelen buscarse en cosméticos de mayor precio, según las reseñas de los usuarios. Además, son fáciles de incorporar a diferentes estilos de maquillaje, desde los más naturales hasta los más elaborados.
- Cuartetos de sombras Bissú: pigmentación por menos de $50 pesos
Los cuartetos de sombras de Bissú son una alternativa accesible para experimentar con diferentes combinaciones de color sin invertir en una paleta costosa. Su pigmentación permite conseguir intensidad desde las primeras aplicaciones, mientras que su textura facilita difuminar los tonos para crear transiciones entre colores. Son una opción práctica para quienes buscan sombras versátiles y fáciles de transportar.
- Máscara de pestañas 4 en Uno de Prosa: volumen y definición por menos de $65 pesos
La máscara 4 en Uno de Prosa destaca por su fórmula con aceites de hueso de mamey, sábila, jojoba y germen de trigo. Estos ingredientes acondicionadores acompañan una propuesta enfocada en aportar volumen, longitud y definición. Su precio la convierte en una alternativa para quienes desean destacar las pestañas sin recurrir a máscaras de lujo.
Paleta Intensity Glam de Pink Up: sombras mates y metálicas por menos de $200
La paleta Intensity Glam de Pink Up reúne tonos mates y metálicos para crear diferentes acabados en un mismo maquillaje. Su variedad de texturas permite combinar sombras intensas con destellos luminosos, mientras que su presentación ofrece una alternativa práctica para quienes buscan experimentar con looks más elaborados sin superar los $200 pesos.
En conjunto, estos productos demuestran que construir una cosmetiquera funcional no depende exclusivamente de comprar marcas de alta gama. Elegir fórmulas que se adapten a tus necesidades puede ayudarte a conseguir resultados atractivos con una inversión mucho menor.