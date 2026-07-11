3 diseños de uñas que combinan con la playera verde de la selección mexicana en el Mundial 2026

La emoción durante esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ no para, especialmente en este momento ya que se están llevando a cabo los partidos de cuartos de final, en donde algunas selecciones lograrán su pase a la semifinal. Mientras todo esto sucede no puedes dejar de lucir un outfit ad hoc a la ocasión por lo que en esta ocasión te presentamos 3 diseños de uñas diferentes para que puedas lucir con tu camiseta en color verde de la selección mexicana.

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Diseños de uñas para combinar con la camiseta en color verde de la selección mexicana

Cada uno de estos diseños es perfecto para lucir de noche, día o tarde además de que son de tamaños cortos y largos, por lo que seguro podrás elegir tu favorito. Sin embargo, el elemento que todos tienen en común es que prevalece el tono verde, mismo de la camiseta de fútbol.

Diseños de uñas: Gelish con estrellas

Este diseño es perfecto para las mujeres que aman las uñas cortas; ya que consiste en un gelish en dos tonos distintos de verde. Puedes hacer un par de estrellas en dos dedos distintos (los que tú elijas), una vez listo puedes agregar mucho brillo encima para darle un acabado hermoso y llamativo al diseño. Incluso si lo prefieres puedes añadir pedrería.

Diseños de uñas: Manicura francesa en tres

Este diseño consiste en uñas en forma de almendra largas o medianas. A diferencia de la manicura tradicional francesa, este modelo consiste en marcar tres lineas de distinto color en la punta de la uña; puede ser color blanco, verde claro y verde fuerte. Esta diferencia en colores hará que las uñas resalten. El diseño es original, llamativo y muy hermoso. Puedes añadir algo de brillantina si lo prefieres e incluso alguna figura en 3D, todo dependerá de tus gustos.

Uñas verdes en tendencia 2026|Crédito: Pinterest

Diseños de uñas: Efecto de gato en tono verde oscuro

Este diseño, como su nombre lo indica, consiste en un verde oscuro, pero con un efecto de gato mismo que genera una franja de luz brillante que refleja movimiento y volumen en la uña. El modelo se basa en una forma de almendra y un tamaño grande; entre más largas las uñas el diseño resaltará más sobre tus manos.