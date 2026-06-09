Manualidades de My Melody y Kuromi: 5 ideas para que tus hijos se entretengan las vacaciones y pases tiempo con ellos en las vacaciones

Los niños están próximos a estar de vacaciones y muchos padres siempre se preocupan por cuáles son las actividades más dinámicas y educativas para que sus hijos sigan aprendiendo de manera divertida en casa, es por eso que te presentamos las mejores manualidades para que realices con los más pequeños del hogar en relación a My Melody y Kuromi.

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My Melody y Kuromi: Manualidades perfectas para incentivar la creatividad de los niños

My Melody y Kuomi son personajes creados por la compañía japonesa Sanrio, mismos que crearon Hello Kitty, y los cuáles representan los “polos opuestos” ya que “My Melody” ejemplifica la dulzura mientras que “Kuromi” la parte más oscura y dura. Hoy en día se han convertido en los personajes favoritos de muchos niños y niñas.

My Melody y Kuromi: Libro armable

Esta idea consiste en imprimir una plantilla sobre papel grueso de la casa de My Melody y Kuromi, es decir, una que incluya sala, muebles, ropa, comida y todo tipo de accesorios. Los niños deberán recortar y pegar con cinta adhesiva. Es importante que un adulto verifique la actividad para evitar que los pequeños se corten con las tijeras.

My Melody y Kuromi: Cartas de cumpleaños

Esta idea es muy divertida ya que consiste en hacer cartas de cumpleaños, pero en 3D. Necesitarás hojas gruesas en color rosa, rojo y morado además de que tendrás que imprimir las figuras de My Melody y Kuromi. La idea consiste en doblar la hoja por la mitad y dentro de esta pegar otra hoja de un color distinto, en el centro colocarás una figura de algún personaje y escribirás la frase “Felíz cumpleaños”. Puedes personalizarla con brillo, diamantina o incluso estampas de la serie animada.

My Melody y Kuromi: Globos rellenos

Esta idea consiste en dibujar sobre hoja de papel a los personajes de My Melody y Kuromi, deberán ser coloreador con plumones de colores. Una vez listos tendrás que ponerle cinta adhesiva transparente por encima y debajo colocaras un pequeño globo, el cual pegarás con cinta. Rellenarás con algodón o el material que prefieras para dar volumen. Harás un orificio en el centro de la figura y una vez que se oprima la figura se verá el movimiento del globo.

My Melody y Kuromi: Cuadernos forrados

Esta idea consiste en forrar cuadernos con la temática de My Melody y Kuromi. Necesitarás una hoja brillante rosa y encima deberás pegar una figura de “My Melody” del tamaño de la hoja, esta deberá ser de fomi. Por otro lado, puedes hacer un cuaderno de Kuromi. Haz que los pequeños personalicen su cuaderno con su nombre y brillantina.

My Melody y Kuromi: Figuras de crochet

Esta idea consiste en hacer figuras de crochet de los personajes de My Melody y Kuromi. Para hacerlas solo necesitarás estambre en color morado, rosa, blanco así como listón rosa. Puedes guiarte con imágenes de internet de las figuras. Seguirás un patrón de tejido con ganchillo y rellenarás con material de algodón. La idea es divertida ya que las figuras funcionan como juguetes o decoración.