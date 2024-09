TikTok: Esta es la nueva estafa a automovilistas en la CDMX

Las estafas están a la orden del día y nadie está exento, mucho menos los automovilistas de la Ciudad de México (CDMX), quienes constantemente están en la mira de los ladrones y amantes de lo ajeno. Recientemente se dio a conocer en TikTok una nueva forma de estafar a los automovilistas de la capital el país, y aquí te decimos cuál es.

Esta nueva modalidad de estafar a los automovilistas de la CDMX ha causado una gran preocupación entre los usuarios de redes sociales, específicamente de TikTok donde el modus operandi se hizo viral .

¿Cómo operan los estafadores? La nueva estafa a automovilistas en la CDMX consta en sacarles dinero con supuestas fallas mecánicas en sus vehículos.

A través de TikTok, el usuario @cheko_milk relató que su padre fue víctima de los estafadores mientras circulaba por las calles de avenida Tláhuac, en la Ciudad de México (CDMX).

“Mi papa es una persona ya mayor, iba manejando por el carril de extrema derecha, esto porque le cuesta trabajo manejar y lo hace lento. De pronto, un peatón le hizo señas de cuidado”, relató el usuario de TikTok.

El hombre narró que su padre decidió ignorar las señales del peatón y siguió de largo. Sin embargo, kilómetros más adelante, otra persona volvió a hacerle señas para advertirle sobre una supuesta falla la llanta de su vehículo.

¿Se detuvo el padre de la víctima?

Ante la insistencia de los peatones, el padre del joven decidió detenerse. Fue ahí cuando el peatón le dijo que su llanta se estaba moviendo de forma extraña y que podía salirse en cualquier momento, por lo que se ofreció a repararla, asegurando ser mecánico e invitándolo a su taller mecánico para repararla.

“Mi papá subió a esta persona al carro. Se detuvieron cerca de un taller mecánico y la persona le dijo que ahorita venía, que iba por sus herramientas y sus ayudantes. Al regresar con ellos, supuestamente le empezaron a desarmar la llanta y demás. Mi papá, al ser mayor, se quedó todo el tiempo en el coche”, agregó.

¿En qué terminó todo?

Los estafadores le enseñaron al padre del joven unas piezas que supuestamente le habían cambiado porque estaban dañadas y le intentaron hacer un cobro de 45 mil pesos por el “servicio”.

Debido a lo costoso de las reparaciones, el padre del joven se percató que todo se trató de una estafa. Por eso, al negarse a pagar los 45 mil pesos, los delincuentes comenzaron a amedrentarlo. Por fortuna, llegó el joven a quien su padre le había llamado minutos antes.

“Llegué 15 minutos después y mi papá estaba solo en el coche. Me dijo que los mecánicos regresaron el coche a como estaba y que nada más le cobraron 500 pesos de mano de obra. Y yo me extrañé porque me tardé 15 minutos, ¿a poco en 15 minutos regresaron las cosas a como estaban?”, recalcó.

Después de lo sucedido, el joven decidió llevar al automóvil de su padre a un taller mecánico y comprobó que todo se trató de una estafa pues el coche no tenía nada.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Su relató causó conmoción entre los internautas, quienes le mostraron su apoyo, mientras que otros aseguraron haber vivido situaciones similares.

“A mi papá le sacaron 10 mil pesos”, “Trabajo en un taller de suspensiones y me han llegado clientes con ese mismo método de estafa”, “A mí me acaban de hacer lo mismo, hace una semana, lo bueno que revisé la llanta y les dije no tiene nada”, fueron algunos de los comentarios.