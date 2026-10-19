Aceite de oliva y romero: el truco casero para un cabello abundante y con brillo

Tener un cabello sedoso y con brillo es el sueño de más de una persona. Afortunadamente, no se necesita gastar una fortuna para lograrlo, pues existen ingredientes naturales que te ayudan al cuidado del cuero cabelludo y te acercan ese tan esperado resultado. Una de las mejores opciones, sin duda, es el aceite de oliva y el romero. Si bien estos productos son buenos por sí solos, al combinar sus propiedades, puedes obtener mejores resultados. A continuación, te explicamos cómo usar este truco de belleza casero.

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¿Cómo usar el aceite de oliva con romero en el cabello?

La combinación de estos ingredientes es perfecta para lograr un cabello abundante y brilloso. Por su lado, el aceite de oliva cuenta con varias grasas naturales y vitamina E; mientras que el romero suele ser de las plantas aromáticas más utilizadas en los tratamientos para el cuero cabelludo. Preparar la mezcla es bastante sencillo. Solo necesitas media taza de aceite de oliva con unas 4 gotas de aceite esencial de romero. Pon la mezcla a calentar y deja que se enfríe durante unos 15 o 20 minutos. También puedes usar un ramo de romero y agregarlo mientras se esté calentando la mezcla. Solo asegúrate de colarla bien.

Una vez que esté tibia - jamás la pongas caliente - aplica de raíz a puntas sobre el cabello seco mientras realizas un masaje circular con las yemas de los dedos. Deja actuar de 20 a 30 minutos y enjuaga con tu shampoo habitual, hasta que retires el aceite por completo. Puedes usar este truco de dos a tres veces por semana.

Beneficios del aceite de oliva y romero en el cabello

El aceite de oliva te ayuda a suavizar el cabello, además de que reduce la sensación de resequedad y le aporta brillo a tu melena. Por su lado, el romero suele usarse para el cuidado del mismo. Además de los beneficios en el cuidado capilar, este tipo de ingredientes también se utilizan en otras rutinas de belleza; por lo que incorporarlos a la tuya puede ser una buena alternativa.