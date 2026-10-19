¡A prender velas! Esta es la ÚNICA esperanza que tendrá el grupo de Manelyk para la séptima semana de La Granja VIP

El grupo liderado por Manelyk González viene recibiendo golpe tras golpe en La Granja VIP. Desde la salida de Pascal Nadaud, solamente han recibido malas noticias y en esta séptima semana todo parece seguir por el mismo rumbo. El peonato quedó conformado por todos participantes de su equipo: Mario “Mono” Osuna, Bebeshita, Fernando Lozada y la propia Mane.

Esto quiere decir que todos ellos están en riesgo, ya que uno disputará el Duelo de Nominación del martes con otro Granjero. Pero eso no es todo, ya que la capatacia podría caer en manos del grupo de Niurka al tener la mayor cantidad de representantes clasificados a la Prueba del Capataz. Sin embargo, la alianza de Manelyk le encenderá velas a uno de sus compañeros.

El grupo de Manelyk apuesta todo a Azalia

Manelyk y todo su grupo pondrán todas sus esperanzas en Azalia Ojeda. Resulta que “La Negra” logró ganar el juego clasificatorio hacia la Prueba del Capataz y será una de las participantes que luchará por ser líder semanal durante esta noche. Sin embargo, deberá competir con tres Granjeros pertenecientes al bando de Niurka.

La Prueba del Capataz ya tiene a sus cuatro finalistas y se tratan de Julio Camejo, Kevyn Contreras “Bicolor”, Niurka y la propia Azalia. Por esta razón, “La Negra” es la única opción que le queda a Mane y compañía para tratar de “salvar” la séptima semana de La Granja VIP, la cual empezó de forma muy negativa para su grupo.

¿Qué beneficios tendrá el ganador de la Prueba del Capataz?

El ganador de la Prueba del Capataz obtendrá inmunidad durante toda la semana, por lo que no podrá ser nominado y asegurará su permanencia en La Granja VIP. Además, tendrá acceso a una habitación privada y podrá elegir a un compañero para compartir las comodidades de este espacio.

Sin embargo, el beneficio que más puede influir en la disputa entre ambos grupos será la posibilidad de elegir a un Granjero y a un peón para enfrentarse en el Duelo de Nominación del martes. Quien pierda dicha prueba quedará nominado, por lo que esta decisión será clave para el equipo de Manelyk, que tiene a cuatro integrantes en el peonato.

Por esta razón, una victoria de Azalia podría darle un respiro a su alianza y permitirle intervenir en el primer enfrentamiento de la semana. De todos modos, obtener la capatacía también implica responsabilidades: deberá repartir y supervisar las labores de los habitantes para mantener el funcionamiento de la granja.