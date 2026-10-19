Cómo aplicar el corrector en las ojeras oscuras y hundidas

En ocasiones este tipo de detalles en el rostro se vuelven incómodos de mostrar, por ello se dan estas recomendaciones para combatir las ojeras oscuras y hundidas. Para ello requieres de un corrector y paciencia para ejecutar de manera precisa los comentarios que se hacen a continuación. No desesperes, puedes buscar videos cortos para ayudarte con un apoyo visual.

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¿Qué se necesita para cubrir con corrector unas ojeras oscuras y hundidas?

Algunos expertos indican que necesitas dos pasos generales para cubrir las ojeras oscuras y hundidas. Primero, debes neutralizar el color para que se evite completamente algún tono grisáceo. Mientras que el segundo aspecto tiene como objetivo rellenar visualmente el hundimiento… usando la luz. Ten cuidado de utilizar un corrector muy claro de manera directa en la zona que ya está oscurecida.

¿Cómo cubrir ojeras negras y hundidas con un corrector?

1.- Prepara e hidrata profundamente - La primera recomendación que hace la IA de Google es limpiar muy bien la zona, aplicar un contorno de ojos hidratante pero a la vez liviano y dejar que se absorba un par de minutos previo a colocar el maquillaje.

2.- Neutraliza el color oscuro - Elige un precorrector dependiendo del torno de tu piel, el cual aplicarás con una brocha pequeña, únicamente sobre el surco de la ojera. Difuminarás dando pequeños toques con el dedo anular para que se funda con el calor de la piel.

Si tienes ojeras azuladas o muy profundas, acude a un tono de precorrector naranja o salmón.

Si tienes ojeras moradas, usa un tono amarillo.

3.- Corrige y rellena el hundimiento - No apliques el corrector cerca de las pestañas inferiores, sino en la línea del hundimiento que es entre la ojera y la mejilla. El producto se coloca en la hendidura, se difumina con brocha o esponja suave húmeda… empujando el producto sin arrastrarlo.

4.- Sella pero no cartones - Se debe evitar a toda costa que el producto se mueva para que tus ojeras oscuras desaparezcan. Para ello debes mirar hacia arriba y pasar tu esponja o dedo una última vez para eliminar cualquier exceso en tus líneas de expresión. Mientras que con una brocha suelta y suave, pon un poco de polvo traslúcido y retira el exceso en tu mano. Aplícalo ligeramente sobre la ojera con toques muy ligeros.