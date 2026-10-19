Feng Shui: los colores que debes elegir para un dormitorio de adultos mayores y crear un espacio de calma y armonía

Para pintar el dormitorio de adultos mayores, el Feng Shui propone considerar beige, verde salvia, azul suave y tonos tierra claros. Estos colores se asocian simbólicamente con la estabilidad, la tranquilidad y la conexión con la naturaleza.

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La elección también debe tener en cuenta la iluminación, el tamaño de la habitación y las preferencias de quien la ocupa, además de favorecer un entorno cómodo y seguro. El dormitorio es uno de los espacios más importantes del hogar para las personas mayores, ya que debe facilitar el descanso y las actividades cotidianas.

Desde el Feng Shui, la organización del ambiente busca promover una sensación de equilibrio; en la práctica, también conviene prestar atención a la circulación, la iluminación nocturna y la disposición de los muebles para reducir obstáculos y facilitar los movimientos.

¿Qué colores recomienda el Feng Shui para el dormitorio de adultos mayores?

La especialista Terah Kathryn Collins, autora de The Western Guide to Feng Shui, aborda la armonía de los ambientes a través de la distribución, los elementos y los colores. Desde este enfoque, las tonalidades naturales pueden integrarse en espacios que buscan transmitir serenidad y equilibrio.

Estas son 4 opciones para las paredes de un dormitorio de adultos mayores:



Beige y arena: aportan calidez visual y combinan fácilmente con muebles de madera, textiles claros y otros tonos neutros. Verde salvia: se relaciona simbólicamente con la naturaleza y la renovación. Es una alternativa suave para crear un ambiente acogedor. Azul claro: puede transmitir una sensación visual de frescura y serenidad, especialmente cuando se combina con blanco cálido. Tonos tierra claros: como el terracota suave o el marrón arena, se asocian con estabilidad y arraigo dentro de algunas interpretaciones del Feng Shui.

La consultora Kathryn Weber, creadora de Red Lotus Letter, aborda la relación entre los colores y la organización de los espacios desde el Feng Shui. Su enfoque permite considerar la paleta como parte de un conjunto.

Así es como paredes, muebles, iluminación y objetos decorativos deben mantener una relación visual equilibrada. Para evitar que el dormitorio resulte monótono, se puede elegir un tono principal para la pared y añadir contrastes discretos en las cortinas, la ropa de cama o los cojines.

¿Qué debes evitar al elegir los colores de un dormitorio para personas mayores?

El Feng Shui aconseja moderar los tonos muy intensos en los espacios destinados al descanso. La decisión también debe adaptarse a las necesidades visuales y las preferencias personales.



Rojo muy intenso: puede utilizarse en pequeños detalles si se busca un contraste, sin convertirlo necesariamente en el color dominante.

puede utilizarse en pequeños detalles si se busca un contraste, sin convertirlo necesariamente en el color dominante. Amarillo demasiado brillante: en grandes superficies puede resultar visualmente llamativo; las versiones suaves son una alternativa.

en grandes superficies puede resultar visualmente llamativo; las versiones suaves son una alternativa. Gris oscuro en exceso: puede hacer que una habitación con poca luz parezca más sombría.

puede hacer que una habitación con poca luz parezca más sombría. Combinaciones con poco contraste: diferenciar visualmente paredes, puertas, muebles y bordes puede facilitar la orientación dentro del dormitorio.

Además del color, es importante contar con una iluminación uniforme, interruptores accesibles, pasillos despejados y una distribución que facilite levantarse de la cama. Si la persona tiene dificultades de visión o movilidad, estas medidas prácticas deben tener prioridad sobre cualquier criterio decorativo.