¿Rojos o Azules? Descubre quién gana la Villa 360 hoy 19 de octubre en Exatlón México

Este lunes 19 de octubre en Exatlón México, los Atletas tendrán una vez más la oportunidad para jugar por la Villa 360. Desde el pasado 1 de octubre, la Villa 360 ha estado bajo el poder del Equipo Rojo. La semana pasada, varios de los Atletas del Equipo Azul ya se mostraron cansados o desesperados por el hecho de perder tantos juegos por la Villa. El ganador de esta noche se dará a conocer durante el programa de Exatlón México, el cual se transmite a las 6:30 pm por Azteca UNO.

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¿Quién ganó hoy la Villa 360 de Exatlón México?

Aún no se conoce al ganador de esta noche. Recordemos que los Equipos se enfrentarán para ganar uno de los beneficios más codiciados de Exatlón México: La Villa 360. El primer Equipo en lograr los 8 puntos gana este beneficio.

¿Quién fue el eliminado de ayer de Exatlón México?

Hoy el Equipo Azul tiene un Atleta menos que el Equipo Rojo. Esto debido a que el día de ayer, domingo 18 de octubre, Hugo Espinosa perdió el Duelo de Eliminación frente a Aristeo, motivo por el cual tuvo que abandonar la competencia. Por el momento no se conoce el nombre del refuerzo de los Azules, ni cuándo podría formar parte de la competencia, por lo que hay que estar al pendiente de todo lo que ocurre en Exatlón México.

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¿Qué se juega hoy en Exatlón México?

Este lunes, los Atletas del Exatlón México se enfrentarán al Juego por la Ventaja y la Batalla por la Villa 360. En el Juego por la Ventaja, el Equipo ganador podrá ganar una ventaja que podría cambiar las cosas dentro del juego; esta podría ser repetir una carrera, retrasar a un competidor, etc. Además, también enfrentarán una carrera por la Villa 360. Aquí, el equipo que gane primero sus 8 puntos podrá vivir en la Villa 360, un lugar donde los Atletas pueden descansar, comer y entrenar mucho mejor que en la Barraca.

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