La planta de flores rosas que florece durante casi 2 meses y necesita pocos cuidados para llenar de color el jardín

La planta de flores rosas que puede llenar de color el jardín durante varias semanas y requiere cuidados relativamente sencillos es el crisantemo (Chrysanthemum × morifolium). Esta especie reúne numerosas variedades con floración de diferentes tonalidades.

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Su presencia es especialmente habitual durante el otoño, cuando los días más cortos favorecen la formación de flores en muchas variedades. La duración exacta de la floración no es igual en todos los ejemplares: depende del clima, la etapa en la que se adquirió la planta y los cuidados que reciba.

¿Cómo cuidar el crisantemo para conseguir una floración abundante y duradera?

El crisantemo necesita una ubicación luminosa y un sustrato con buen drenaje para desarrollarse correctamente. En exteriores puede recibir varias horas de sol, aunque en regiones con temperaturas muy elevadas conviene protegerlo del sol más intenso de la tarde para evitar estrés térmico y una pérdida rápida de agua.

La Royal Horticultural Society (RHS) señala que estos ejemplares necesitan condiciones de cultivo adecuadas, un suelo fértil y bien drenado, y suficiente luz para desarrollarse y florecer. El riego también debe adaptarse al ambiente: el sustrato debe mantenerse con humedad suficiente durante el crecimiento, pero sin permanecer encharcado.

Tips para mantener la planta en buenas condiciones:



Riega cuando sea necesario: comprueba la humedad del sustrato antes de volver a añadir agua. Una planta en maceta puede necesitar riegos más frecuentes que una cultivada directamente en el jardín.

comprueba la humedad del sustrato antes de volver a añadir agua. Una planta en maceta puede necesitar riegos más frecuentes que una cultivada directamente en el jardín. Busca buena iluminación: la luz favorece el crecimiento y la formación de flores. En climas muy cálidos, evita someterla durante todo el día a las horas de mayor intensidad.

la luz favorece el crecimiento y la formación de flores. En climas muy cálidos, evita someterla durante todo el día a las horas de mayor intensidad. Retira las flores marchitas: eliminar las cabezuelas que ya terminaron su ciclo mejora el aspecto de la planta y puede favorecer la aparición de nuevas flores en variedades que continúan desarrollándose.

eliminar las cabezuelas que ya terminaron su ciclo mejora el aspecto de la planta y puede favorecer la aparición de nuevas flores en variedades que continúan desarrollándose. Garantiza un buen drenaje: las raíces no deben permanecer constantemente en agua. Utiliza una maceta con orificios y un sustrato que permita evacuar el exceso de humedad.

las raíces no deben permanecer constantemente en agua. Utiliza una maceta con orificios y un sustrato que permita evacuar el exceso de humedad. Protege la planta de temperaturas extremas: aunque existen variedades resistentes al frío, las necesidades varían según el cultivar y las condiciones de la zona.

La University of Minnesota Extension también recomienda prestar atención al riego, la luz y el drenaje en el cultivo de crisantemos, especialmente cuando se mantienen en recipientes.

¿Por qué el crisantemo es una de las mejores flores rosas para el jardín?

Además de su floración otoñal, el crisantemo destaca por la gran diversidad de variedades disponibles. Sus flores pueden ser simples, dobles o presentar formas más complejas, mientras que la gama cromática incluye rosa, blanco, amarillo, naranja, rojo y diferentes combinaciones.

Esta variedad permite utilizarlo tanto como protagonista de una jardinera como en grupos de plantas de diferentes colores. También puede cultivarse en macetas, lo que facilita trasladarlo a un lugar protegido cuando las condiciones meteorológicas son desfavorables.

Otro aspecto importante es que la duración de las flores puede prolongarse cuando se adquiere el ejemplar justo antes de su plena floración y se mantiene en buenas condiciones. Una vez que los botones comienzan a abrirse, la planta puede conservar su valor ornamental durante varias semanas, aunque la duración depende de la variedad y del ambiente.