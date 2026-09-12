Paso a paso: cómo hacer stickers para enviar por Whatsapp y sorprender a tus amigos

WhatsApp es una de las aplicaciones más usadas por miles de personas en todo el mundo, y que se utiliza generalmente para entablar conversaciones y que se agregan todo tipo de funciones, lo que permite enviar y recibir mensajes, contenidos sin la necesidad de una buena conexión a internet. Si hay algo que usan muchas de las personas son los stickers, que aportan cierta personalidad y que son muy fáciles de hacer, por lo que a continuación, te dejaremos el tutorial de cómo crear tus propios stickers.

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No hay dudas que WhatsApp se ha convertido en la aplicación de mensajería más importantes de todas, y que usan una gran cantidad de personas en todo el mundo, que sirve para poder comunicarse desde cualquier parte del mundo, y en donde se pueden enviar todo tipo de contenidos, desde videos, fotos personalizadas, documentos, entre otros.

Pero, si hay algo que todos utilizan desde el último tiempo en WhatsApp son los stickers, que se caracterizan para usarse en cualquier tipo de conversación y que sirven para aportar un toque de personalidad a cada charla, y que pueden ser los de movimiento o fijos. El hecho de porqué usamos los stickers es porque añadiremos un toque personal a las conversaciones con amigos y familiares; expresar emociones que no pueden ser transmitidos con palabras; comunicar algo de una manera más rápida.

Para qué funcionan los stickers

Pero, hay algo que todos se preguntan y que tiene que ver con la creación de los stickers, ya que le podrán aportar cada uno su estilo, y para eso, se pueden hacer para enviar por WhatsApp y que será muy fácil de hacer. A continuación, te compartimos el paso a paso para crear estos stickers para sorprender a tus amigos.

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