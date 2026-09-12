El Tío Pepe anuncia el nuevo presupuesto de los granjeros, pero Adal los sorprende con una importante sanción

En el primer viernes de Traición, además de que María Karunna bebe elegir a quien sacará de la placa de nominación, hubo otro momento de gran relevancia para todos. El Tío Pepe calificó el trabajo de los granjeros y reveló cuál será el presupuesto de la próxima semana.

El Mayoral compartió la evaluación del trabajo que los granjeros realizaron durante la primera semana y dijo que en general tuvieron un buen desempeño y han aprendido poco a poco todas las tareas que deben realizar para adaptarse a su nueva forma de vida en La Granja.

El Tío Pepe elogió su buena actitud y el cuidado que han tenido con los animales, “lo más importante en La Granja VIP”. Sin embargo, también señaló que se cometieron algunos errores, por ejemplo, dejar abierta la puerta de las vacas y permitir que hubiera pasto en el agua en la caballeriza.

También se hizo referencia a la manera de actuar de Kevin Contreras “Bicolor”. El Tío Pepe señaló que el hecho de que no haya trabajado un día, resultó injusto y terminó por afectarlos o a todos.

Los granjeros deberán ajustarse el cinturón, tendrán menos presupuesto la semana entrante

El Tío Pepe se mostró satisfecho en general con el trabajo de los granjeros. Sin embargo, por las faltas cometidas, decidió reducir un poco su presupuesto para la próxima semana y lo situó en 44 mil Plata Cash. La sorpresa fue que, en realidad, será menor.

Adal Ramones recordó a los participantes que ya se les habían recortado mil pesos por una penalización relacionada con que la Bebeshita, cuando tenía el rol de peón, utilizó el baño principal, lo que constituye una falta.

Pero no fue la única regla que rompieron. A lo largo de la semana algunos peones también tomaron comida que los no les correspondía y utilizaron el gimnasio. Además, algunos granjeros operaron el depósito de agua.

Por todo lo anterior es que el presupuesto quedó fijado en 39 mil Plata Cash. Será necesario que los granjeros se adecuen y administren bien los recursos para evitar la escasez.

