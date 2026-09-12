5 ejercicios de espalda que debes hacer para mejorar la postura y verte más joven

A medida que van pasando los años para las personas, van apareciendo ciertos malestares que pueden complicar el estado de salud y que tiene que ver con una vida sedentaria o porque hemos estado realizando mal algunas cosas. Entre ellos, el dolor de espalda es algo muy frecuente y que se debe, entre otras cosas, a una mala postura, y que si no se mejora, puede complicarse con el paso del tiempo. Es por este motivo, es que los especialistas compartieron cuáles son los cinco ejercicios que debes hacer para evitar dolores de espalda y mejorar la postura.

Exatlón México: tensión, riesgo y batalla entre Rojos y Azules

Por más que no parezca, la espalda es una de las partes más importantes del cuerpo y que en caso de sufrir alguna molestia, puede verse reflejado en el hecho de que no podremos caminar. Y por más que no lo creas, la postura juega un rol clave, ya que en caso de no mejorarla, incidirá en que tengamos dolores en un futuro.

Cómo influye la postura corporal

De acuerdo a lo que manifestaron algunos especialistas, la postura corporal influye en la manera en la que nos movemos y en el esfuerzo que soportan algunos músculos, articulaciones y columna; y que una corrección postural adecuada buscará reducir la posición del cuerpo; y que en este caso, puede generar dolores en la espalda. Por eso, es que te vamos a compartir cinco ejercicios físicos que podrás hacer para corregir la postura, y estos ejercicios son muy sencillos de hacer.

5 ejercicios de espalda para mejorar la postura

Extensión de espalda en silla: sentarte en una silla firme y colocar las manos detrás de la cabeza, con los codos abiertos; apoyar la parte superior de la espalda sobre el respaldo y realizar una extensión suave hacia atrás; volver al inicio de manera controlada

Estiramiento de pectorales contra la pared: apoyar el antebrazo en el marco de una puerta, con el codo a la altura del hombro, dar un pequeño paso hacia adelante y girar el torso hacia el lado contrario hasta notar una tensión suave en el pecho y la parte anterior del hombro