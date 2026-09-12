5 ejercicios de espalda que debes hacer para mejorar la postura y verte más joven
Son fáciles de hacer y no es necesario acudir a un gimnasio.
A medida que van pasando los años para las personas, van apareciendo ciertos malestares que pueden complicar el estado de salud y que tiene que ver con una vida sedentaria o porque hemos estado realizando mal algunas cosas. Entre ellos, el dolor de espalda es algo muy frecuente y que se debe, entre otras cosas, a una mala postura, y que si no se mejora, puede complicarse con el paso del tiempo. Es por este motivo, es que los especialistas compartieron cuáles son los cinco ejercicios que debes hacer para evitar dolores de espalda y mejorar la postura.
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Por más que no parezca, la espalda es una de las partes más importantes del cuerpo y que en caso de sufrir alguna molestia, puede verse reflejado en el hecho de que no podremos caminar. Y por más que no lo creas, la postura juega un rol clave, ya que en caso de no mejorarla, incidirá en que tengamos dolores en un futuro.
Cómo influye la postura corporal
De acuerdo a lo que manifestaron algunos especialistas, la postura corporal influye en la manera en la que nos movemos y en el esfuerzo que soportan algunos músculos, articulaciones y columna; y que una corrección postural adecuada buscará reducir la posición del cuerpo; y que en este caso, puede generar dolores en la espalda. Por eso, es que te vamos a compartir cinco ejercicios físicos que podrás hacer para corregir la postura, y estos ejercicios son muy sencillos de hacer.
5 ejercicios de espalda para mejorar la postura
- Extensión de espalda en silla: sentarte en una silla firme y colocar las manos detrás de la cabeza, con los codos abiertos; apoyar la parte superior de la espalda sobre el respaldo y realizar una extensión suave hacia atrás; volver al inicio de manera controlada
- Estiramiento de pectorales contra la pared: apoyar el antebrazo en el marco de una puerta, con el codo a la altura del hombro, dar un pequeño paso hacia adelante y girar el torso hacia el lado contrario hasta notar una tensión suave en el pecho y la parte anterior del hombro
- Ejercicio Y –Face: tumbar boca abajo, con la frente apoyada y los brazos extendidos formando una Y; mantener los pulgares orientados hacia arriba y elevar los brazos unos cm sin tensar el cuello
- Deslizamiento contra la pared: colocarte de espaldas a una pared y apoyar los antebrazos, con los codos a la altura de los hombros y deslizar los hombros hacia arriba y volver a bajarlos, intentando mantener el contacto con la pared
- Retracción de la pared para corregir la postura de hombros y espalda: debes colocar los brazos en un ángulo de 90°, presionar los antebrazos y el dorso de la mano contra la pared, mantener los omóplatos hacia atrás y hacia abajo mientras respiras con normalidadad