¡De jalacables a estrella de la televisión! Julio Camejo revela cómo Thalía lo apoyó para crear una carrera en La Granja VIP

Dentro de La Granja VIP Segund Temporada, la autoridad de Julio Camejo como primer Capataz de la temporada tiene mucho sentido, y es que detrás de la solidez con la que lidera las faenas hay una historia de supervivencia, disciplina artística y una terquedad inquebrantable que el actor cubano decidió compartir con sus compañeros durante una plática en la sala.

Nacido en La Habana en 1972, la formación de Camejo dista mucho de ser improvisada . Según Sensacine, se graduó en la Escuela Nacional de Arte y la Escuela Superior de Arte. Así que como bailarín de danza clásica y moderna, acróbata y músico capacitado en piano y percusiones, su meta siempre estuvo fija en las pantallas de televisión.

Al llegar a México a finales de los noventa, la realidad profesional se tornó cuesta arriba. Lejos de conseguir oportunidades inmediatas, tuvo que rechazar proyectos formales para perseguir su objetivo desde abajo, colocándose como staff operativo y "jalacables" en producciones televisivas. Para llamar la atención de los productores, Julio Camejo contó que solía quitarse la camisa durante los llamados con la firme intención de hacer notar su presencia física. “Estaba bastante bien en esa época”, confesó.

¿Cómo inició su carrera en la actuación Julio Camejo?

Su perseverancia rindió frutos cuando Thalía lo integró a su elenco como bailarín principal en sus giras. Esa cercanía le abrió la puerta directa a la actuación, e incluso aseguró que fue ella quien le tendió la mano para participar en la exitosa telenovela Rosalinda, en donde la cantante era la protagonista. Luego, se inscribió en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa para dar el salto definitivo a la actuación.

Ese giro lo consolidó en producciones telenovelas juveniles emblemáticas, además de alzarse con el Premio Nacional de Artes por la obra Solo y desnudo. Su perfil dinámico lo convirtió también en un rostro recurrente de los formatos de reality, recientemente participó en Survivor México, y hoy, está en uno de los formatos más exitosos de la televisión: La Granja VIP Segunda Temporada.

