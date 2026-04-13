6 peinados para combatir el calor en abril 2026; ideales si tienes el pelo rizado o lacio

En este abril 2026 se esperan altas temperaturas, por lo que las olas de calor serán más intensas que otros años y una buena manera de combatir el bochorno por el clima es traer el cabello recogido, pues te refresca, te hace sentir cómoda y sobre todo, arreglada. Checa estas sugerencias de peinados hermosos que te harán ver hermosa, son perfectos para todo tipo de pelo; ya sea rizado, ondulado y hasta lacio.

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Peinados recogidos para combatir el calor de la primavera

Chongo bajo: Este peinado es perfecto para usar en tu día a día o hasta en una ocasión especial para lucir elegante. Se trata de un chongo bajo y el secreto está en usar alguna crema de peinar o spray para que los pequeños cabellos se queden en su lugar.

Con broche o pinza: ¡Sumamente sencillo! Toma tu cabello como si fueras a peinarlo de chongo medio, pero en lugar de acomodarlo con una liga o dona, utiliza tu pinza o broche favorito para darle un toque de frescura.

Coleta burbuja: Si le quieres dar un plus a tu coleta, pon un par de ligas del color de tu pelo en el largo de la cola para hacer el efecto "burbuja". Te sugerimos dejar un poco de cabello ondulado para que acentúe las facciones de tu cara.

Chongo trenza: Lo primero que debes hacer es una coleta baja, sujeta con una dona o liga para después hacer una trenza y por último, moldéala de manera que formes un chongo y atora con pasadores y horquillas.

Clean look con chongo: Para este peinado, empieza por recogerlo y sujetarlo como un chongo, pero antes de la última vuelta que le des, deja la mitad del pelo afuera de la dona para darle volumen y acomoda a tu gusto con pasadores.

Clean look con cabello rizado: El primer paso es hacerte la raya del pelo ya sea a la mitad o de lado, después hazte una coleta baja, utiliza el fijador de tu preferencia para crear el clean look y el resto del cabello acomódalo con horquillas.

