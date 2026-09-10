5 peluches de KPop Demon Hunters para regalar a una fan de Las Guerreras KPop, de todas las edades

La enorme popularidad que ha ganado la película de Las Guerreras KPop en el último año, ha generado toda clase de productos adorados por los niños. Por supuesto, no podían faltar los peluches de KPop Demon Hunters, y a continuación te daremos algunos increíbles ejemplos. Si estás buscando el regalo perfecto para tu hija, prima pequeña o sobrina, aquí podrías encontrar una excelente opción.

Los siguientes juguetes puedes encontrarlos para comprar en México, ya sea en línea como en jugueterías, tiendas de autoservicio o departamentales.

5 peluches de KPop Demon Hunters para regalar a niños de todas las edades

|Crédito: Netflix / Jazwares

1. Peluche de cada Huntrix

Mediante la marca Jazwares existe un trío de hermosos y detallados peluches inspirados en cada integrante de Las Guerreras KPop; en la imagen, por ejemplo, el peluche es de Mira, pero también hay figuras de Rumi y Zoey. Miden aproximadamente 20 centímetros y cuentan con alto nivel de detalle.

2. Furblet

|Crédito: Netflix / Hasbro

Este es un peluche electrónico de una línea de juguetes llamada Furblets, que son versiones más pequeñas de un Furby convencional. Está inspirado en el llamativo e inconfundible pelaje del tigre Derpy, uno de los personajes más queridos de la película; cuenta con más de 45 sonidos, movimiento de orejas y accesorios temáticos, para fomentar el juego interactivo.

3. Sussie, uno de los peluches de KPop Demon Hunters más originales

|Crédito: Netflix / Squishmallows

Hasta ahora se han creado poquitos juguetes inspirados en la urraca Sussie, el otro mensajero misterioso que acompaña normalmente al tigre Derpy en Las Guerreras KPop. No obstante, hay un peluche de Squishmallows inspirado en este personaje; mide 20 centímetros, tiene forma redondeada y es súper suave para abrazarlo.

4. Tigre Derpy

|Crédito: Netflix / Jazwares

Ya existen varias versiones del tigre Derpy en formato de peluche, aquí tenemos un excelente ejemplo de Jazwares que nos encantó por tener el tamaño perfecto para abrazarlo, además de ser una figura de cuerpo completo.

5. Peluche de Jinu

|Crédito: Netflix / Takara Tommy Arts

No nos podía faltar un peluche inspirado en Jinu, el integrante de la banda antagonista Saja Boys. Este peluche de la marca Takara Tommy Arts incluso tiene el outfit emblemático del personaje.