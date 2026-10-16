Peluqueras profesionales coinciden: “Si quieres conseguir más volumen sin hacer capas teniendo el pelo fino, mueve la raya al lado para trabajar el cabello desde la raíz”

Las personas con pelo fino buscan mediante distintos looks poder lograr volumen. La solución puede ser mucho más fácil de lo que creemos ya que se debe buscar ganar cuerpo, movimiento y densidad. Con cambiar tu raya del cabello de lado, vas a poder obtener lo que buscas.

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Estilistas profesionales manifiestan que conseguir más volumen puede lograrse moviendo la raya al lado para tener la posibilidad de trabajar el cabello desde la raíz

y cambiar la percepción del peinado y del rostro.

¿Por qué la raya brinda volumen al pelo fino?

La raya del cabello determina dónde cae el volumen, cómo se distribuye el peso visual y qué zonas del rostro quedan enmarcadas o expuestas. Cambiarla de posición brinda más movimiento y ayuda a ganar densidad.

Ten en cuenta que si mantienes la raya en el mismo lugar durante mucho tiempo, sobre todo en el centro, tu cabello se acostumbra a la caída por lo que las raíces pierden elevación. Si no colocas bien la raya se endurecen los rasgos, se acentúa la caída de los pómulos o agrega simetría donde no la hay.

Si tiene el pelo fino debes colocar tu raya al lado para levantarla y que la melena gane movimiento. Recuperar ese volumen en la raíz es recuperar estructura, tensión visual y frescura. Es lo que llamamos trabajar el cabello desde la raíz con intención, no solo peinar la superficie.

La raya de lado es una gran aliada.|Pinterest

En el caso de que con este cambio el pelo vuelva a quedarse aplastado puedes llevar a cabo otro truco sencillo. Lo que debes hacer es colocar dos horquillas en el lado contrario al que vas a colocar la raya y la marcas después en su posición habitual. Al combinar la raya con las horquillas pues tu melena obtendrá mayor densidad.

Estos consejos son ideales para poder llevar a cabo un cambio desde la comodidad de tu casa y sin hacer cambios drásticos.