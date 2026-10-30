Copetes, el villano más grande de la temporada entrará a La Granja VIP y enfrentará a los nominados

El Viernes de Traición en La Granja VIP tiene inquietos a varios de los integrantes, pero lo que ninguno se imagina, es que esta vez será completamente distinta porque recibirán a un invitado muy especial. Se trata de "Copetes", que ya es considerado como el verdadero villano de la temporada y en más de una ocasión ha puesto a temblar a los Granjeros por lo impredecible que es, así que su llegada no será diferente.

¿Quién es "Copetes" y por qué dicen que es el villano de La Granja VIP?

Fue en la semana 1 cuando los Granjeros conocieron a "Copetes" y "Canelo", unos simpáticos canarios de la suerte que tienen un papel muy importante en La Granja VIP. Esto porque son ellos los que se encargan de sacar los papelitos que definen el tipo de Traición que se implementará de entre los 5 tipos que existen.

La razón por la que los integrantes hacen bromas sobre su "maldad", es porque con sus piquitos han causado caos al seleccionar modalidades que van contra las estrategias que ellos ya tenían planeadas. Así que todos saben que por más que hagan planes, nada está escrito y los canarios moverán todas las piezas.

Por ejemplo, la vez que sacaron el papel de "Traición en Cadena" y provocaron que Natalia Alcocer se peleara con Kunno y Bebeshita porque ellos quedaron al final. O apenas en la semana 7, cuando "Copetes" eligió "Traición" Doble y, tras subir a la tabla de nominados, Natalia mandó también a Kunno, desatando una pelea que terminó en incómodos comentarios.

Nominados La Granja VIP: los integrantes en riesgo de ser eliminados el 1ero de noviembre

Rafa Mercadante , nominado por el Legado de Azalia Ojeda.

, nominado por el Legado de Azalia Ojeda. Natalia Alcocer , nominada por la Herradura de "Mono" Osuna.

, nominada por la Herradura de "Mono" Osuna. Niurka , nominada por perder el Duelo de Nominación y "clavada" hasta el domingo por una sanción.

, nominada por perder el Duelo de Nominación y "clavada" hasta el domingo por una sanción. Kevyn Contreras "Bicolor" , nominado como castigo a su sabotaje en el juego por el Huevo Dorado.

, nominado como castigo a su sabotaje en el juego por el Huevo Dorado. Pablo Montero, nominado por ser el Granjero con más votos en la Asamblea de La Granja VIP semana 8.

Cabe recordar que Julio Camejo ya se libró de la eliminación por ganar el Juego de Salvación, así que ahora podrá sacar de la tabla a uno de los nominados y traicionar a un compañero, según lo que decidan "Copetes" y "Canelo". Para apoyar a tus favoritos, puedes votar en La Granja VIP completamente gratis ingresando al siguiente enlace.