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Esto es lo que necesitas eliminar de tu vida antes que termine octubre, según tu signo

El Sol en Escorpio, la fase de Luna Menguante y el cierre de octubre configuran un período de introspección y transformación. Según la astrología, cada signo necesita identificar qué hábitos, emociones o vínculos debe dejar atrás para comenzar noviembre con una energía renovada.

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Escrito por: María Agustina Leiva | Marktube

El 30 y 31 de octubre de 2026 representan una oportunidad energética para cerrar ciclos y prepararse para una nueva etapa. Desde la astrología, el Sol continúa su recorrido por Escorpio: signo de agua asociado con la transformación, la profundidad emocional y la necesidad de desprenderse de aquello que perdió sentido.

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A esta energía se suma la fase de Luna Menguante, que acompaña los procesos de revisión, limpieza y finalización de asuntos pendientes. Según la astrología, los últimos días del mes pueden aprovecharse para reconocer qué comportamientos impiden avanzar y qué situaciones necesitan una transformación.

La energía de Escorpio invita a mirar hacia el interior, mientras que la Luna Menguante propone liberar cargas antes de la próxima Luna Nueva del 9 de noviembre. Cada signo del zodiaco tendrá un desafío particular relacionado con sus vínculos, proyectos y objetivos personales.

¿Qué necesita eliminar cada signo del zodiaco antes de que termine octubre 2026?

  • Aries: debe dejar atrás las reacciones impulsivas y la necesidad de resolver todo inmediatamente. La energía de Escorpio lo invita a revisar sus emociones y evitar conflictos motivados por el orgullo.
  • Tauro: necesita desprenderse del miedo al cambio y de los hábitos que conserva únicamente por comodidad. La temporada escorpiana pone el foco en sus relaciones y en la necesidad de construir vínculos más equilibrados.
  • Géminis: debe eliminar las distracciones y los compromisos que le quitan tiempo y concentración. La Luna Menguante representa una oportunidad para ordenar sus pensamientos y priorizar objetivos.
  • Cáncer: necesita soltar los recuerdos que todavía generan resentimiento y dejar de responsabilizarse por los problemas ajenos. La energía de agua de Escorpio favorece simbólicamente la introspección y la liberación emocional.
  • Leo: debe abandonar la necesidad constante de reconocimiento y la dificultad para aceptar las críticas. El Sol en Escorpio lo invita a revisar asuntos familiares y emocionales que requieren mayor atención.
  • Virgo: necesita dejar atrás el perfeccionismo excesivo y la costumbre de analizar cada detalle hasta postergar decisiones. La fase menguante puede ayudarlo a simplificar sus responsabilidades.
  • Libra: debe desprenderse del hábito de complacer a los demás para evitar discusiones. Los movimientos de Venus durante su retrogradación invitan a revisar acuerdos afectivos y reconocer qué relaciones necesitan nuevos límites.
  • Escorpio: necesita abandonar la desconfianza permanente y el deseo de controlar situaciones que no dependen exclusivamente de él. Con el Sol en su signo, será un período apropiado para reconocer patrones que necesita transformar.
  • Sagitario: debe eliminar las promesas que realiza sin evaluar sus posibilidades y los proyectos que mantiene por compromiso. La Luna Menguante invita a revisar sus prioridades antes de comenzar noviembre.
  • Capricornio: necesita dejar atrás la exigencia excesiva y la idea de que descansar significa perder el tiempo. La energía escorpiana puede ayudarlo a reconsiderar sus proyectos colectivos y relaciones de amistad.
  • Acuario: debe desprenderse de las relaciones y los proyectos que ya no coinciden con sus valores. La temporada de Escorpio propone revisar sus ambiciones y la manera en que busca reconocimiento.
  • Piscis: necesita soltar las expectativas idealizadas y dejar de postergar conversaciones importantes. La energía de agua de Escorpio puede favorecer una revisión profunda de sus creencias y objetivos.

¿Por qué el 31 de octubre tiene una carga energética especial para cerrar ciclos según la astrología y otras tradiciones?

Desde la astrología, el final de octubre reúne diferentes simbolismos que pueden relacionarse con la transformación personal:

  • Sol en Escorpio: representa una etapa de introspección, renovación y revisión de aquello que necesita cambiar.
  • Luna Menguante: simboliza la finalización de procesos, el desapego y la limpieza de hábitos que ya no contribuyen al crecimiento.
  • Venus retrógrado en Libra: invita a revisar relaciones, acuerdos afectivos y expectativas personales antes de tomar decisiones definitivas.
  • Preparación para la Luna Nueva: el camino hacia el 9 de noviembre representa simbólicamente un período para liberar espacio antes de establecer nuevas intenciones.

Además, el 31 de octubre coincide con Halloween: una celebración relacionada históricamente con Samhain, festividad celta que simbolizaba el final de la cosecha y el comienzo de una nueva etapa estacional. Esta conexión cultural refuerza el simbolismo de los cierres y las transiciones.

Por eso, la fecha puede aprovecharse para ordenar espacios, revisar relaciones y establecer qué situaciones ya no se desean repetir. Desde la astrología, el objetivo no es comenzar noviembre sin dificultades, sino hacerlo con mayor claridad sobre aquello que se quiere transformar.

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