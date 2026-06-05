Crochet para niños: 5 ideas de gorros con orejas de Peppa Pig ideales para el frío

Nos encontramos en una temporada muy cambiante de clima por lo que en esta ocasión te presentamos 5 ideas de prendas distintas para proteger a los pequeños del frío y las intensas lluvias y lo mejor de todo es que están inspirados en uno de los personajes favoritos de estos tiempos: Peppa Pig.

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Peppa Pig: Gorros de crochet para niños

Una de las tendencias más fuertes es el tejido en crochet, razón por la que te presentamos los mejores diseños de gorros ideales para que los niños mantengan una temperatura estable en su cuerpo al momento de salir de casa.

Peppa Pig: Gorros de crochet de todos los personajes

Esta idea de gorros consiste en 5 modelos distintos de gorros ya que se incluyen todos los personajes. En caso de que decidas hacerlos por tu cuenta necesitarás hilo en color rosa claro, fuerte, fucsia, naranja, negro blanco,aqua, gris azul marino y rojo. Es importante que te guies con una imagen de los personajes. Que un niño tenga todos los modelos podría ser una gran idea, esto para que cada día use uno distinto.

Peppa Pig Gorros de crochet de todos los personajes|Crédito: Pinterest

Peppa Pig: Gorro de crochet con cordones

Esta idea de gorro es una de las favoritas de muchos niños, el modelo consiste en un gorro tejido en crochet con las orejas de Peppa Pig, sin embargo este diseño destaca por tener cordones tejidos en forma de trenza con hilo o estambre en color rojo, blanco y rosa.

Peppa Pig: Gorro de crochet sin cordones

Como su nombre lo dice, este modelo consiste en un gorro de Peppa Pig tejido pero sin cordones, esto debido a que no a todos los niños les gusta el modelo que los incluya ya que muchos prefieren no amarrarse el gorro. Este diseño destaca por tener la nariz tejida en 3D.

Peppa Pig Gorro de crochet con y sin cordones en color rosa|Crédito: Pinterest

Peppa Pig: Gorro y bufanda de crochet

Esta idea consiste en un gorro tejido en crochet de la tierna cerdita, sin embargo incluye una bufanda, esto sin duda es el complemento ideal ya que esta prenda tiene como objetivo cubrir el cuello del niño y así evitar que se resfríe. Por otro lado, el modelo destaca por tener a Peppa en la parte inferior de la bufanda, lo que vuelve el diseño más llamativo, además de que resalta por su color rosa y rojo.

Peppa Pig Gorro de crochet con bufanda|Crédito: Pinterest

Peppa Pig: Gorro con cordones gruesos

Esta idea de gorro consiste en un diseño de Peppa Pig con una nariz tejida en 3D, sin embargo resalta por los cordones gruesos tejidos en forma de trenza con los colores rosa, blanco y rosa fuerte además de que las puntas terminan como si fueran mechudos, lo que lo hace un modelo muy atractivo.

Gorros de crochet para niños con diseño de Peppa Pig |Crédito: Pinterest

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