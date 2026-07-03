Las ‘picnic nails’ que están dominando el verano y Pinterest por su aspecto fresco

Constantemente en el mundo de las manicuras llegan nuevos estilos, los cuales van dominando por su aspecto original. Recientemente, se dio a conocer las ‘picnic nails’, un estilo que está acaparando los salones de belleza en el verano y en las cuentas de Pinterest por su aspecto fresco.

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Para que las puedas pedir en tu próxima visita al salón de uñas, conoce en qué consiste y algunas opciones que puedes usar para embellecer tus manos al instante.

¿Cómo son las picnic nails?

Como su nombre lo indica, las ‘picnic nails’ se destacan por emplear una decoración similar a la de los picnics al aire libre, por lo que emplean varias decoraciones que nos recuerdan a las tardes soleadas en el jardín y a las mantas cuadriculadas que se ocupan en esos eventos, dando un aspecto fresco al instante. Para que puedas usar la decoración de Pinterest en el verano, considera usar las siguientes opciones:

Cuadriculado: Pide que en todas las uñas te hagan el cuadriculado que hay en las mantas de picnic. Puedes hacerlo del color que quieras, pero no olvides usar tonos translúcidos para darle ese efecto de profundidad.

Tipo ‘francés’: Pide que te hagan un clásico francés, pero que en la punta hagan motivos de picnic, ya sea agregando algunas frutas y el cuadriculado de la manta.

3D: Para algo más extravagante, pide que te agreguen decoraciones realizadas con gel 3D, ya sean flores, frutos y algunas catarinas.

Uñas cortas: Sobre un color pastel, pide que te dibujen varias frutas o el patrón de una manta, un gran diseño para usar en verano.

¿Qué implica un retoque de uñas?

Aunque las ‘picnic nails’ podemos hacerlas con esmalte tradicional, la mejor opción suele ser el esmalte semipermanente para que permanezca por más tiempo. Es importante saber que, si te hacen la opción semipermanente, debes acudir cada 15 días a hacerte un retoque para rellenar el crecimiento de la uña.

Es un paso que no solamente busca una mejora estética, ya que de esa manera evitamos que pueda hacer una filtración de humedad, lo cual generará importantes infecciones en la uña natural. No dejes pasar el tiempo, usa el nuevo diseño de moda en Pinterest para tener un aspecto fresco.