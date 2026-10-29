3 plantillas de estampillas brillantes de Masha y el Oso

Masha y el Oso es uno de los dibujos animados preferidos de los más pequeños debido a la diversión y los colores. En esta oportunidad te traemos 3 plantillas de stickers brillantes que puedes imprimir con un acabado holográfico o metalizado casero.

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Si bien este dibujo animado es bastante tradicional puedes hacer unas modificaciones para que queden brillantes y con el acabado que más te guste para decorar tus elementos.

¿Cuáles son las mejores plantillas de Masha y el Oso?

Plantilla de Etiquetas Escolares y Multiusos: la primera de las opciones nos trae unos pequeños recuadros y círculos que simulan el formato de lo que sería una estampilla postal o comercial. Hay una gran cantidad de versiones que puedes editar de manera gratuita.

Estas plantillas son increíbles.|Pinterest

Plantilla de Stickers para Candy Bar (Kits Imprimibles): por otro lado, tenemos esta alternativa que tienen como destino principal envoltorios de golosinas o cupcakes. Aquí vas a encontrar varias siluetas de Masha y el Oso como así también animales del bosque para usarlos de manera individual. Hay opciones para personalizar e imprimir en plataformas como Canva o kits vectoriales en Todo Candy Bar.

Plantilla de Banderines y Mini Toppers: por último, tenemos esta opción en la que se integran fondos del bosque, flores y algunos patrones coloridos en compañía de los personajes. Al escalarlas a un tamaño menor antes de imprimir, consigues planchas de estampillas muy dinámicas y detalladas.

Estas plantillas son divertidas.|Pinterest

Para lograr el acabado brillante en casa no es necesario que te dirijas a una imprenta ya que hay algunos trucos que puedes llevar a cabo. Ten en cuenta lo siguiente:

