¡Kevyn y Azalia son NOMINADOS directamente por una conducta inapropiada! ¿Qué pasó?

Como Adal Ramones lo advirtió al inicio de la gala de este miércoles 23 de septiembre, habría consecuencias por el comportamiento de Azalia y Kevyn dentro de La Granja VIP, pues si bien, no fueron expulsados directamente como dicta el reglamento, ya que ambos aclararon que la cachetada que le dio La Negra al Bicolor formó parte de las bromas pesadas que se hacen, Ramones dejó claro que no se permitirían este tipo de acciones en el reality.

Por lo anterior las autoridades del programa determinaron que no se puede pasar por alto ningún tipo de contacto físico violento y como castigo disciplinario por romper los lineamientos de convivencia, tanto Azalia como Kevyn fueron enviados de manera directa a la tabla de nominados. Además, la producción fue contundente al restarles privilegios clave: ninguno de los dos implicados pudo optar a los beneficios ni a la inmunidad que pudiera haberles dado el codiciado Poder del Huevo durante la velada, dejándolos completamente vulnerables ante la decisión del público.

¿Quiénes son los nominados de La Granja VIP hoy 23 de septiembre?

Con la sanción directa aplicada a Azalia y Kevyn El Bicolor, se consolidó una de las listas de sentenciados más fuertes y divididas en lo que va de la temporada de La Granja VIP. Los habitantes que quedaron oficialmente en la cuerda floja este miércoles 23 de septiembre son: Carlos Trejo, Azalia Ojeda (por sanción), Kevyn Bicolor (por sanción), Manelyk González, Kenny y Julio Camejo.

La inclusión de figuras de alto perfil promete una votación masiva por parte de los televidentes para definir quién abandonará La Granja VIP el próximo domingo 27 de septiembre y se convertirá en el tercer eliminado de esta segunda temporada. Así que no te pierdas las galas que se transmiten de lunes a viernes a las 8:30 pm y el esperado desenlace de esta semana el próximo domingo en punto de las 8:00 pm por Azteca UNO.

