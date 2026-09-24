Manelyk obtiene el poder del Huevo Dorado: ¿qué le dio a la Granjera y cómo lo aplicó en La Granja VIP?

Esta tarde en La Granja VIP se llevó a cabo el juego del poder en el que el equipo rosa se enfrentó al equipo amarillo, este último resultó el ganador indiscutible, por lo que sus integrantes tuvieron que competir una vez más y Manelyk González triunfó y se llevó el beneficio del Huevo Dorado.

Esta semana obtuvo el poder de enviar a uno de los nominados directamente a la tabla de los Granjeros en riesgo sin posibilidad de participar en el jueves de Salvación.

La reina de los realities tenía que elegir entre Kenny, Julio Camejo y Carlos Trejo. No fue una sorpresa que eligiera al cazafantasmas. De hecho, ya había votado por él en la Asamblea bajo el argumento de que es una persona egoísta que se hace la víctima cuando el resto de los participantes se están esforzando.

Aunque Mane dijo que se sentía mal por la enfermedad que presentó Trejo le dijo que solo ha sido una maceta y que cuando llegaba a hacer algo se los hacía saber a todos. Además, lo acusó de no querer acercarse a los demás y comentar que ya quiere irse a su casa.

Cave decir que Carlos Trejo fue el que más votos recibió por parte de los Granjeros en el miércoles de Asamblea y ya no podrá competir por salvarse, es decir, deberá esperar hasta el próximo domingo para conocer si permanece o no en La Granja VIP.

Carlos Trejo |La Granja VIP

Así se conformaron los equipos para ganar el huevo dorado

Antes de que pudieran competir por el beneficio del huevo dorado, todos los Granjeros se enfrentaron en un juego de jalar la cuerda.

El equipo amarillo y ganador estuvo conformado por Manelyk González, Julio Camejo, Pascal Nadaud, Natalia Alcocer, Kenny, Carlos Trejo, Azalia Ojeda, Pablo Montero y Pimpinela Escarlata.

Mientras que los perdedores del equipo rosa fueron Kevyn Contreras Bicolor, Mono Osuna, Rafael Mercadante, la Bebeshita, Mónica Escobedo, Fernando Lozada, Niurka, Ivonne Montero y Kunno.

