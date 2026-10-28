Qué es “El Más Gallito” de La Granja VIP, cuáles son los beneficios y por qué todos quieren ganarlo

Los Miércoles de Asamblea son uno de los días más importantes en La Granja VIP Segunda Temporada, pues es cuando los integrantes dicen a sus nominados y los confrontan con fuertes argumentos. Y además de ser una dinámica que les ayuda a mostrar qué tan buenos jugadores son, también les brinda la posibilidad de llevarse el premio a "El Más Gallito" por sus contundentes palabras y así ganar ventajas que pueden favorecerlos, razón por la que todos los Granjeros llegan decididos a quedárselo.

Qué beneficios tiene "El Más Gallito" de La Granja VIP y cómo se gana

Las ventajas que otorga ser el personaje más polémico de la gala son: inmunidad para ser Peón, acceso directo a la ronda final en el Juego del Capataz y una sorpresa especial del exterior. Algunos de los premios que se han otorgado, son la visita de los hijos de Niurka, la videollamada de Ivonne Montero con Antonella o el reencuentro de Rafa Mercadante con su novia.

Para convertirse en "El Más Gallito" de cada Asamblea, lo único que tienen que hacer es ser firmes con sus argumentos a la hora de nominar o responder si alguien más les da puntos. La decisión final la tiene el público de La Granja VIP, pues son ellos los que votan para elegir a un ganador, o en otras palabras, reconocer a las personalidades fuertes y que se imponen en contra de sus rivales.

La Granja VIP: Ya puedes VOTAR para elegir a “El Más Gallito” de La séptima Asamblea|Crédito: La Granja VIP

Cómo votar en La Granja VIP para "El Más Gallito": así puedes apoyar desde el teléfono o computadora

Si quieres que tu Granjero favorito se lleve este reconocimiento y tenga acceso a todos los beneficios que conlleva, entonces no te olvides de apoyarlo con tus puntos. Cada Miércoles de Asamblea en La Granja VIP, se abren las votaciones para "El Más Gallito" y la dinámica se cierra hasta el último Cara a Cara de la noche.

Para votar, solo tienes que hacer click en el siguiente enlace. Esta dinámica es completamente gratis y puedes hacerlo en el celular, la tableta, la computadora o cualquier otro dispositivo con acceso a internet.