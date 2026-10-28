Qué significa encender una veladora morada en la ofrenda por el Día de Muertos

Encender una veladora morada en la ofrenda por el Día de Muertos puede representar el duelo, la tristeza y el recuerdo de las personas que han fallecido. En algunas interpretaciones populares de esta tradición nacional, los tonos morados y lilas simbolizan el dolor que acompaña la pérdida de un ser querido y el proceso de despedida.

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Por eso, algunas familias eligen este color para expresar sus sentimientos y mantener viva la memoria de quienes ya no están. El Día de Muertos reúne elementos que tienen significados culturales y familiares, como las fotografías, las flores de cempasúchil, el copal, el agua, la comida y las veladoras.

Aunque los colores de las veladoras pueden adquirir distintos sentidos según la región y las costumbres de cada hogar, ocupan un lugar importante en numerosas ofrendas como símbolos de guía y recuerdo. Conoce más acerca de su significado.

¿Qué simboliza una veladora morada en la ofrenda de Día de Muertos?

Dentro de una ofrenda, estos tonos morados y lilas pueden expresar la tristeza por la ausencia de una persona y, al mismo tiempo, el cariño que permanece a través de los recuerdos. Estas son sus interpretaciones simbólicas:



Duelo y tristeza: representan las emociones que acompañan la pérdida de un ser querido.

representan las emociones que acompañan la pérdida de un ser querido. Memoria y homenaje: permiten dedicar un espacio a la persona fallecida y recordar su vida.

permiten dedicar un espacio a la persona fallecida y recordar su vida. Despedida y reflexión: evocan un momento para reconocer la ausencia y honrar los vínculos que continúan presentes en la memoria familiar.

evocan un momento para reconocer la ausencia y honrar los vínculos que continúan presentes en la memoria familiar. Espiritualidad: en algunas interpretaciones, el morado se asocia con la introspección y la conexión con lo trascendente.

Sin embargo, también es importante aclarar que cada familia puede atribuirle un sentido personal a la veladora de acuerdo con sus creencias, su historia y sus costumbres.

¿Qué dicen las fuentes culturales sobre las veladoras del Día de Muertos?

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México explica, en sus materiales de divulgación sobre el Día de Muertos, que la ofrenda reúne elementos cargados de simbolismo y que sus características varían de una comunidad a otra. Las velas y veladoras suelen interpretarse como una luz que guía a las almas durante su visita al mundo de los vivos.

Por su parte, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) documenta la diversidad de prácticas y significados que existen alrededor de esta celebración en las comunidades indígenas de México. Esta diversidad permite comprender que no todos los elementos ni sus colores tienen el mismo significado en cada región.

Si deseas colocar una veladora morada o lila en tu altar, puedes hacerlo como una expresión personal de duelo y recuerdo, acompañándola con una fotografía, una flor o algún objeto significativo para tu familia. Pero coloca el elemento sobre una superficie estable, lejos del papel picado, las flores secas y otros materiales inflamables. Nunca la dejes encendida sin supervisión.