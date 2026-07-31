7 tonos de uñas que harán que tus manos se vean más jóvenes

En el mundo de la manicura nos podemos encontrar con una gran cantidad de diseños que se ajustan a diversas necesidades. En este caso nos encontramos con los tonos recomendados por los especialistas para rejuvenecer las manos.

Si bien no hay color que rejuvenezca la piel en sí, algunos pueden aportar luminosidad, crear contrastes favorecedores y lograr que tus manos se vean más sofisticadas. Toma nota y elige el que mejor vaya contigo.

¿Cuáles son los tonos de uñas que rejuvenecen?

Burdeos

Este color nunca pasa de moda. Se caracteriza por ser profundo y aportar elegancia sin llegar a endurecer las manos. Es un tono cálido que queda muy bien en pieles claras como morenas.

Taupe

Aquí tenemos un color que se ubica entre el gris y el café, que ha llegado a posicionar como uno de los favoritos para los amantes de la manicura discreta, moderna y sofisticada. Este logra estilizar los dedos visualmente.

Verde oliva

Luego llegamos al verde oliva que es el más elegante de la temporada. Tiene un acabado natural que brinda un contraste sutil que te permite iluminar la piel sin ser muy llamativo.

Azul marino

El azul marino otorga un aire refinado por lo que es ideal para quienes prefieren un color intenso, pero sin apagar la luminosidad de las manos. Combina bien con los acabados brillantes.

Terracota

También debes tener en consideración el terracota que es una combinación de matices naranjas y marrones. Este luce muy bien en el verano y otoño, pero lo puedes llevar en cualquier ocasión del año.

Lavanda

Este es uno de los favoritos del año ya que aporta frescura y luminosidad. También ofrece un acabado delicado que favorece a diferentes tonos de piel.

Blanco aperlado

Por último, tenemos el blanco perlado que aporta un ligero brillo que refleja la luz y permite que las uñas luzcan más pulidas y cuidadas sin verse demasiado llamativas.