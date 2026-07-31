La FRASE DEL DÍA del Chef Diego Niño en MasterChef 24/7 que invita a ‘ir para arriba’ pese a los chismes

El Chef Diego Niño aprovechó unos minutos luego de su clase de empanizado con panko para regalarles una importante reflexión llena de profundidad a los cocineros de MasterChef 24/7: para el "Maestro de Fuego", el enfoque es más importante que los chismes y así se los hizo saber.

¿Qué valiosa frase soltó el Chef Diego Niño en MasterChef 24/7 sobre el enfoque que te podría servir en tu día a día?

En los últimos días, a los cocineros de MasterChef 24/7 no les ha ido muy bien en las competencias; de hecho, los platillos presentados dejaron tanto que desear que los jueces les dieron Mandil Negro a todos como un castigo por no tener un nivel culinario deseable; finalmente, Claudia y Antrax lograron subir al balcón a pesar de que los Jueces no quedaron convencidos del todo.

Las peleas y los chismes, sobre todo entre Michelle y Daniela , acabaron por afectar el desempeño de todos: el Chef Diego Niño lo sabe y por eso les dedicó unas palabras de aliento en plena Cocina Oculta en la que les aconsejó dejarlo todo al lado y sólo quedarse con sus platillos y sueños.

"Trabajamos en orden, bien, y espero que así sigamos... mucho éxito, vamos a ser menos la siguiente semana pero les agradezco que estén adquiriendo y recibiendo con cariño estos conocimientos", expresó.

"Échenle ganas el domingo, enfóquense a cocinar, enfóquense a hacer las cosas bien, no vayan para abajo: vayan para arriba, y que esos pensamientos de 'tirar' (la toalla) o de los chismes y todo eso no se los lleven a la Gala, déjenlos ahí porque si no no van a estar enfocados", pidió.

Esta reflexión suena importante para el fin de semana que está a punto de arrancar y que para muchas personas significa un momento para pensar y replantearse varios aspectos de su vida: el enfoque y recordar los sueños siempre será importante para avanzar, no las dificultades.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera ; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?