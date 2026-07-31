La FRASE DEL DÍA del Chef Diego Niño en MasterChef 24/7 que invita a ‘ir para arriba’ pese a los chismes
Este domingo los cocineros se enfrentan a una prueba difícil, y por eso el “Maestro de Fuego” resaltó la importancia del enfoque
El Chef Diego Niño aprovechó unos minutos luego de su clase de empanizado con panko para regalarles una importante reflexión llena de profundidad a los cocineros de MasterChef 24/7: para el "Maestro de Fuego", el enfoque es más importante que los chismes y así se los hizo saber.
¿Qué valiosa frase soltó el Chef Diego Niño en MasterChef 24/7 sobre el enfoque que te podría servir en tu día a día?
En los últimos días, a los cocineros de MasterChef 24/7 no les ha ido muy bien en las competencias; de hecho, los platillos presentados dejaron tanto que desear que los jueces les dieron Mandil Negro a todos como un castigo por no tener un nivel culinario deseable; finalmente, Claudia y Antrax lograron subir al balcón a pesar de que los Jueces no quedaron convencidos del todo.
Las peleas y los chismes, sobre todo entre Michelle y Daniela, acabaron por afectar el desempeño de todos: el Chef Diego Niño lo sabe y por eso les dedicó unas palabras de aliento en plena Cocina Oculta en la que les aconsejó dejarlo todo al lado y sólo quedarse con sus platillos y sueños.
"Trabajamos en orden, bien, y espero que así sigamos... mucho éxito, vamos a ser menos la siguiente semana pero les agradezco que estén adquiriendo y recibiendo con cariño estos conocimientos", expresó.
"Échenle ganas el domingo, enfóquense a cocinar, enfóquense a hacer las cosas bien, no vayan para abajo: vayan para arriba, y que esos pensamientos de 'tirar' (la toalla) o de los chismes y todo eso no se los lleven a la Gala, déjenlos ahí porque si no no van a estar enfocados", pidió.
Esta reflexión suena importante para el fin de semana que está a punto de arrancar y que para muchas personas significa un momento para pensar y replantearse varios aspectos de su vida: el enfoque y recordar los sueños siempre será importante para avanzar, no las dificultades.
¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?
Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.
¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?
Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO en MasterChef 24/7, entonces deberás sintonizar la transmisión desde Disney+ o ver las transmisiones por tiempo limitado en el sitio web oficial de Azteca UNO totalmente gratis; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.