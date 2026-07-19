5 canciones de Plim Plim para dormir que ayudarán a los niños a conciliar el sueño rápido

La hora de ir a dormir puede ser un verdadero reto para los padres. Entre la energía que queda del día y las ganas de seguir jugando, hacer que los niños vayan a la cama no siempre es tarea fácil. Por suerte, la música es una herramienta excelente para lograrlo, pues ayuda a los pequeños a calmar su mente y qué mejor que hacerlo en compañía de sus personajes favoritos. Si tu hijo es fan de Plim Plim, aquí te compartimos cinco de sus mejores canciones para que concilien el sueño de manera rápida, sin complicaciones.

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| Crédito: Panadería

5 canciones de Plim Plim para conciliar rápido el sueño y ayudar a los niños a dormir

La Lechuza

Esta canción es perfecta para iniciar con la rutina del descanso. Su ritmo repetitivo y el tierno “shh” invita a los niños a bajar el ruido y quedarse en silencio, dándoles a entender que el tiempo de jugar ha llegado a su fin.

Duérmete niño

¿Quién no ha caído rendido con el famoso “duérmete niño, duérmete ya”? Esta es una de las canciones de cuna más populares y efectivas, por lo que es perfecta para invitar a los niños al descanso. Como tip extra, puedes “hacer piojito” en la cabeza de los niños, mientras ellos cierran los ojos.

A Dormir, a Descansar

Esta melodía es ideal para que los niños entiendan la importancia del sueño para reponer energías para el día siguiente. Al final de la canción, los pequeños estarán en relajación total, listos para dormir.

Las Ovejitas se Van a Dormir

Este sencillo sirve como un juego musical que invita a los niños a contar ovejas mientras caen rendidos en un sueño profundo. Sin duda, una opción perfecta para estimular el sueño a través de la imaginación.

Estrellita, dónde estás

Otro clásico infantil que nunca falla. Esta canción, sin duda, crea una atmósfera de paz y fantasía en la que los niños no tienen más que caer en un sueño profundo y reparador.

Añade estas canciones a tu playlist o reproduce los videos durante su rutina nocturna y verás cómo los pequeños caen rendidos en cuestión de minutos. Eso sí, apaga las luces y procura que no haya ruido más allá de la canción. ¡Buenas noches!