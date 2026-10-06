Esta es la razón por la que recomiendan NO ponerle ofrenda de Día de Muertos a un recién fallecido

Toda la cosmovisión alrededor de las celebraciones del Día de Muertos están en boga en este nuevo año y por eso algunos advierten de poner en la ofrenda a un amigo o familiar recién fallecido. Aunque no es una regla categórica, los creyentes de estas formas de entendimiento espiritual recomiendan hacer lo siguiente, si sientes que estás dejando de lado a esa persona que recientemente murió.

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¿Por qué no es bueno colocar a alguien recién fallecido en la ofrenda del Día de Muertos?

Tal como indica la realidad del proceso de vida humana, el hecho de nacer implica que vas a morir. Y muchas familias se enfrentaron a eso en el último año. Por ello, ya quieren recordar (si es que participan de esta tradición de la ofrenda) a sus amigos o familiares que partieron en los meses, semanas o hasta días previos al 1 y 2 de noviembre.

Sin embargo, es sabido que los expertos en este pensamiento y práctica espiritual recomiendan no poner una FOTO de tu familiar si es que falleció en el último año. Según las creencias, el alma de esta persona sigue en camino y sin permiso de regresar todavía. Dado que recién está en su viaje en el inframundo… es evidente que no pueden volver a la tierra de los vivos.

Otros tantos participantes de las ofrendas del Día de Muertos indican que aunque no hay un riesgo serio, sí es posible confundir al alma que se encuentra en su trayecto inicial en dicho mundo. Eso incluso implica que el desprendimiento de todo el proceso de nueva vida en dicho espacio espiritual… costará mucho más trabajo.

#DiaDeMuertosR#CuandoRegresanLasAlmase#AltarDeMuertos ♬ La Bruja - Rozhes @encuerpoyalma ¿Poner en el altar a alguien que murió hace poco?” ¿Te dijeron que si una persona falleció hace menos de un año… no puede estar en tu ofrenda? 🕯️ En algunas tradiciones se cree que su alma aún está en tránsito, aprendiendo a caminar hacia su nueva luz ✨ Por eso algunas familias solo colocan una vela blanca y su nombre, para no interrumpir su camino y dejar que avance con paz 🌼 Pero también existe lo contrario… Muchos dicen que el amor llama con suavidad y que recordarlos no los detiene… los acompaña 🖤 Si tu corazón te pide honrarlo este año: hazlo con respeto, con luz y con amor ✨ 📌 Guarda este reel si estás viviendo un duelo y necesitas una señal de paz 🕯️✨ Y si quieres… dime su nombre abajo y lo honramos junt@s estos días donde el amor regresa #PrimerA #PrimerAñoDeCamino

¿Hay alguna solución para venerar a tu familiar en la ofrenda del Día de Muertos si falleció recientemente?

Sí, lo que se “prohíbe” de cierta forma es la colocación de una fotografía de tu amigo o familiar. Para ello, puedes sustituir dicha situación con un combo que incluye el poner una veladora, un vaso con agua y una flor blanca que iluminará su camino. Con esto, participas de su trayecto al lugar deseado y ya desde el segundo año se te invita a colocar sin problema la fotografía de tu familiar y su comida favorita, la cual también se recomienda no colocar de inmediato.