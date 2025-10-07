4 pueblos mágicos cerca de la CDMX para visitar el Día de Muertos llenos tradición, cempasúchil, colores y pan de muerto

Cada vez falta menos para el Día de Muertos, una de las festividades favoritas de todos los mexicanos, donde muchos solemos recordar y rendir ofrendas a nuestros seres queridos que han partido y como parte de estas fechas, te recomendaremos 4 pueblos mágicos que puedes visitar durante esta temporada.

Este año hemos tenido suerte pues el 01 y 02 de octubre caerán en fin de semana, por lo que no tienes pretexto para darte un respiro de la ciudad y visitar estos pueblos mágicos que te envolverán con sus paisajes, colores, tradiciones, gastronomía y demás aspectos que los hacen totalmente únicos.

¿Qué pueblos mágicos están cerca de la CDMX?