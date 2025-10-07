4 pueblos mágicos cerca de la CDMX para visitar el Día de Muertos llenos tradición, cempasúchil, colores y pan de muerto
¡Date un respiro de la ciudad y visita estos pueblos mágicos en esta temporada de Día de Muertos!
Cada vez falta menos para el Día de Muertos, una de las festividades favoritas de todos los mexicanos, donde muchos solemos recordar y rendir ofrendas a nuestros seres queridos que han partido y como parte de estas fechas, te recomendaremos 4 pueblos mágicos que puedes visitar durante esta temporada.
Este año hemos tenido suerte pues el 01 y 02 de octubre caerán en fin de semana, por lo que no tienes pretexto para darte un respiro de la ciudad y visitar estos pueblos mágicos que te envolverán con sus paisajes, colores, tradiciones, gastronomía y demás aspectos que los hacen totalmente únicos.
¿Qué pueblos mágicos están cerca de la CDMX?
- Malinalco (Estado de México): Este pueblito es uno de los más tradicionales y representativos de la demarcación pues en esta temporada se llenan de altares monumentales temáticos, iluminaciones con velas, mercados de artesanías, concursos de altares. Tradición viva, ambiente tranquilo, además de estar a menos de dos horas en vehículo.
- Chignahuapan (Puebla): Se trata de uno de los destinos más vistosos, pero en esta temporada se vestirá por su Festival “Luz y Vida”: donde podemos ver oraciones, ofrendas monumentales, tapetes de aserrín, show de luces, pirotecnia, gastronomía local, dando noches y días mágicos. Este pueblo mágico se encuentra aproximadamente a 2 horas y media de la CDMX.
- Atlixco (Puebla): Este pueblo mágico es bastante reconocido por su “Valle de las Catrinas”, donde se pueden ver catrinas monumentales, altares espectaculares, desfiles, colores, muchas flores y ambiente festivo único. Este destino se encuentra a cerca de dos horas de la Ciudad de México.
- Tepoztlán (Morelos): Es conocido que este destino tiene un aire místico, siendo uno de los destinos favoritos de los capitalinos, el cual es ideal para disfrutar altares tradicionales, mercados locales, procesiones, ambiente artístico natural. Es un buen plan para un fin de semana por su riqueza cultural y gastronómica, además de tener diversos tipos de actividades. Es un lugar al que fácilmente puedes llegar en menos de dos horas.
