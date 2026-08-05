Ni la manzanilla ni la lavanda... este es el mejor té para bajar el estrés

Se entiende al té como una gran posibilidad de bienestar, pues tiene distintos beneficios que llegan de diferentes frutos que impregnan de varias sustancias al cuerpo. Por ello, muchos indican que el de las hojas de guayaba realmente ayuda en muchos aspectos al cuerpo. Conoce cómo prepararlo y qué cosas positivas atraen a tu organismo.

¿Qué beneficios trae el té de hojas de guayaba?

Aunque muchos gustan del dulce sabor de la guayaba, aquí el té se hace con las hojas de su árbol. Estas tienen un alto contenido de taninos, flavonoides y antioxidantes, lo cual las coloca como una excelente fuente de nutrientes naturales. Además, conoce los rubros que ayudan a tu cuerpo con este infusión.

Alivia cólicos menstruales - Los músculos del útero se mantienen lisos cuando la infusión se toma tibia. Así en algunas mujeres disminuyen los dolores menstruales.

Los músculos del útero se mantienen lisos cuando la infusión se toma tibia. Así en algunas mujeres disminuyen los dolores menstruales. Mejora digestión - Se indica que las propiedades de la guayaba son astringentes y antimicrobianas, para así calmar retortijones, detener cuadros infecciosos (como diarreas leves) y reducir la inflamación estomacal.

Se indica que las propiedades de la guayaba son astringentes y antimicrobianas, para así calmar retortijones, detener cuadros infecciosos (como diarreas leves) y reducir la inflamación estomacal. Regula niveles de glucosa - Según algunos estudios médicos, el té de hojas de guayaba ayuda a inhibir la absorción de ciertos azúcares en la sangre.

Según algunos estudios médicos, el té de hojas de guayaba ayuda a inhibir la absorción de ciertos azúcares en la sangre. Refuerza el sistema inmune - Dado que contienen vitamina C y muchos antioxidantes, el organismo es fortalecido para evitar resfriados comunes.

¿Cómo hacer correctamente el té de hojas de guayaba?

Se advierte que para lograr un beneficio mayor se debe realizar una decocción suave con hojas secas o frescas.

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