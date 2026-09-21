Pulsar los botones del control 1, 2 , 3, 6, 5, 4 de televisión consecutivamente: para qué sirve y cómo utilizarlo
Toma nota de los trucos que puedes hacer en tu control remoto, pues pueden ayudarte en situaciones de emergencia ante complicaciones al momento de usar la TV.
Aunque los ajustes siempre han estado en el mundo de las televisiones, en la actualidad la tecnología ha permitido soluciones cuando se presentan ciertas crisis. Por ejemplo, si tu control remoto se descompone en un botón específico, puedes activar comandos con otros botones. Por eso, hoy se te indica cómo activar o abrir el Menú con una combinación numérica.
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¿Cómo activar el menú de servicio en mi control remoto?
Como primer punto se debe aclarar que dependiendo la marca del equipo, es que se activan ciertos comandos. En este caso, presionar esta serie numérica requiere de una televisión Philips. Por ello, si se te presentó algún problema con tus botones o tienes la espinita de observar si en tu TV funciona… he aquí los comandos de esta marca.
1 + 2 + 3 + 6 + 5 + 4
0 + 6 + 2 + 5 + 9 + 6 + Menu/Info/Status
0 + 6 + 2 + 5 + 9 + 7 + Menu/Info/Status
0 + 6 + 1 + 5 + 9 + 6 + Menu
0 + 6 + 1 + 5 + 9 + 7 + Menu
1 + 6 + 2 + 5 + 9 + 6 + Menu/Status
La primera opción obedece a una oportunidad única con números, mientras que las otras requieren que el botón de tu control de Menú/Status funcione correctamente. Pero solo haciendo la prueba, corroborarás si funciona o no el comando.
¿Qué otros comandos de control son famosos?
Como advertencia, se te indica que no se trata de ponerse a jugar con el control, pues alguna combinación pudiera hacer que tu TV tenga algunas trabas o se han reportado casos que las dañan de maneras más severas. Pero en la IA de Google se recomiendan las siguientes para cubrir estas necesidades.
@deiv_rivera Con esta app vas a poder usar tu teléfono como un control remoto con cualquier marca de TV. @Stick - Remote Control For TV #deivapps #controlremoto #appsandroid #appsiphone #stick #tvremote #remotetv ♬ sonido original - Deiv Rivera
- Combinación en controles universales - Presionas SET + Power e inicias el modo de sincronización automática en ciertos modelos y marcas de TV.
- Botón 0 - Presionando este durante 3 segundos, se abre el administrador de accesos numéricos, mismos que funcionan para asignar aplicaciones o espacios para uso del HDMI.
- Botón Home/Casa - Una más básica es la de este botón de tu control que soluciona los problemas ante trabas en canales o aplicaciones. Le presionas allí y vuelves al Menú Principal.
- Botones de Colores - Mientras que dependiendo el modelo, estos sirven para acceder a subtítulos, funciones interactivas de canales o incluso modificaciones del audio.