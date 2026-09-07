Cuida tus manos con estos 3 tips al momento de lavar trastes

En ocasiones las labores del hogar o el propio trabajo te orilla a estar en constante contacto con agua, jabón e incluso elementos como el cloro u otros productos de limpieza. Por ello, es natural que tus manos comiencen a sufrir los estragos de dichas actividades. Ante eso, estos 3 tips que son bastante elementales, pueden ayudarte para que no sufras en demasía con los los adversos resultados en la piel.

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¿Cómo debes cuidar tus manos si lavas muchos trastes?

Aunque el lavado de trastes no es la única tarea en el hogar o en trabajos de diversa índole, es lo que en ocasiones genera más problemas. Sin embargo, si tus actividades laborales o domésticas te tienen todo el día en el contacto con agua y diversos productos de limpieza, sigue a cabalidad estos consejos que buscan que tu piel y tus manos en general no sufran con resultados no deseados.

Hidrata tu piel después de limpiar

Aunque suena algo paradójico que busques hidratarte después de que usas agua todo el día, la piel requiere de ciertos elementos que ayuden a recomponer todo el daño provocado por los elementos usados. Por eso, es tan sencillo como lavar finalmente tus manos y secarlas perfectamente para agregar de manera posterior una crema o loción humectante y así dar un suave masaje. Esto servirá para combatir la resequedad o una textura áspera que ya sentiste en tu piel.

Usa guantes

Este consejo parecería absurdo pero muchos se niegan a protegerse con la utilización de guantes. Aunque puede ser cierto que no son del todo cómodos y no es lo mismo, son muy efectivos para cuidar todo lo que toca tu piel, si es que son de un buen material. Ante eso, se recomienda buscar unos de tu talla, que sean de buena calidad y que los enjuagues bien siempre que los termines de usar… dejando secar muy bien antes de volverlos a utilizar.

#CuidaTusManos #ConsejoDelDía ♬ sonido original - No Somos Invisibles @nosomosinvisiblesagtr ¿Tus manos se resecan o agrietan por lavar todos los días? Entonces este consejo te puede salvar la piel 👇 Muchas trabajadoras del hogar sufren por el uso diario de detergentes. Pero hay un truco que casi nadie aplica: 🧴 Antes de ponerte los guantes, sécalas bien. Y al terminar tu día, échate vaselina o cremita humectante. ✨ Tus manos lo merecen. Porque cuidas todo… pero también mereces cuidarte a ti. 💙 👩🏽‍🍳 Orgullosas de ser trabajadoras del hogar. #NoSomosInvisibles

Regula el uso de agua caliente

Aunque para muchas personas es una maravilla, el agua caliente opera de manera particular para terminar con una resequedad alta. Se entiende que la uses cuando es necesario, pero en la medida de los posible, usa agua fría o tibia para evitar que tus manos se vean realmente afectadas y sea más difícil reparar el daño día con día al finalizar las jornadas de limpieza.