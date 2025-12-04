3 trucos para seguir aprovechando los celulares viejos con múltiples formas

Es usual que muchos usuarios, al tener celulares viejos que ya no planean usar, lo primero que hacen es desecharlos directamente a la basura; a simple vista, pareciera que se trata de un aparato electrónico que ya no tiene ningún funcionamiento o utilidad.

En realidad, es posible sacarles el mayor provecho a esos aparatos. Es así que te compartiremos 3 trucos infalibles, detallando múltiples formas de seguir usándolos con normalidad; cada una de ellas te sorprenderá.

¿Cómo seguir empleando los celulares viejos?

Antes de que intentes tirar los celulares viejos que ya no quieres usar, considera que aún es posible seguir empleándolos de múltiples formas, aprovechando su funcionalidad al máximo con unos trucos. La primera opción que nos deja Eilanny Yanez en su TikTok es usarlo como una cámara de vigilancia; para ello solamente hay que descargar una aplicación de videovigilancia y listo.

Otra opción que nos proporciona el TikTok de Toque de Retoque es aprovechar el aparato como un control remoto, en especial considerando que ya hay electrodomésticos, lámparas y asistentes de voz que puedes activar en el celular, así que úsalo para activar tus aparatos.

Por último, también nos recomienda su uso recreativo; esto quiere decir que lo dispongas exclusivamente para videojuegos, escuchar música, ver videos o para leer libros digitales; se convertirá en tu aparato electrónico favorito para relajarte, además de disponer todo su almacenamiento solo para eso.

¿Dónde se tiran los celulares viejos?

Si después de todos los trucos que te compartimos para usar los celulares viejos de múltiples formas, sigues pensando en desecharlos, respetamos tu decisión, pero en esos casos considera que son aparatos electrónicos que no pueden ser desechados a la basura.

Esto se debe a que contienen materiales tóxicos que contaminan el agua, aire y piso, por lo que requiere un manejo especial. Ya sea que vayas a centros de acopio en tu ciudad, especializados en aparatos electrónicos, ellos se encargarán de darle el mejor uso.

Aunque ya te explicamos varias técnicas que puedes seguir empleando para aprovechar los teléfonos móviles, hay muchas formas para aprovechar su funcionamiento. Por eso, úsalos al máximo en otras tareas.