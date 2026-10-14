Ideas DIY: 3 propuestas económicas para hacer adornos para tus ventanas de Halloween

Falta muy poco tiempo para que llegue Halloween, una de las festividades más esperadas del año. Si aún no tienes decidida la decoración de este 2026, pues te traemos las propuestas más económicas para adornar tus ventanas.

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Estas ideas DIY te ayudarán a poder utilizar las ventanas de la mejor manera y transformar tus cristales con materiales que seguramente ya tienes en casa. Manos a la obra y crea una decoración espeluznante.

¿Cómo decorar tus ventanas en Halloween?

El truco del "calco inverso" con rotulador de tiza

Aquí tenemos una tendencia muy interesante y llamativa. Para esta oportunidad debes utilizar la propia transparencia del cristal a tu favor. Para ello deberás utilizar dibujos impresos o plantillas de Google donde aparezcan fantasmas, monstruos y mensajes temerarios. También necesitarás cinta adhesiva y rotulador de tiza líquida blanca.

Para obtener esta decoración deberás pegar los folios con los dibujos por la parte exterior de la ventana mirando hacia dentro. Entra a la casa y, con el rotulador de tiza, repasa todos los bordes y rellena los detalles desde el interior. Una vez que hayas terminado quita los papeles de fuera. Tendrás un dibujo ideal que se limpia con facilidad con ayuda de un paño húmedo.

Siluetas de murciélagos con bolsas de basura

Esta es una idea con gran impacto visual y necesitarás bolsas plásticas negras. Cuando enciendas las luces se obtendrá un aspecto tenebroso. Los pasos son simples ya que debes cortar las bolsas para extenderlas y en ella dibujar la silueta de la mitad de un murciélago doblando el plástico (o el diseño completo si te resulta más fácil) y recorta tantas figuras como quieras.

Luego tienes que pegarlas en los cristales para que parezca que hay una bandada que vuela. El plástico de la bolsa genera un brillo muy peculiar con la luz de la calle.

Sombras misteriosas de cartulina iluminadas

Por último, tenemos esta idea en la que necesitarás usar cartulinas negras grandes, tijeras, lápiz y una tira de luces LED o luces navideñas comunes. El procedimiento es dibujar figuras a gran escala en la cartulina: pueden ser manos monstruosas que parecen arañar el vidrio, un gato erizado o el sombrero puntiagudo de una bruja.

Procura recortarlas correctamente y pegarlas en la ventana. Puedes agregar tira de luces de Navidad en el borde trasero de la cartulina. En la noche tendrás un efecto tridimensional increíble hacia el exterior.