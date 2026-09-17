Aunque suele quedar completamente desaprovechado, el hueco entre la pared y la puerta del dormitorio puede convertirse en una zona de almacenamiento muy útil. No necesitas hacer una gran remodelación para aprovecharlo; con algunos muebles y accesorios estratégicos puedes ganar espacio sin afectar la decoración. Estas cuatro ideas son fáciles de aplicar y pueden transformar ese rincón en cuestión de minutos .

¿Qué poner en el hueco entre la pared y la puerta del dormitorio? 4 ideas de almacenamiento que casi nadie considera

Cuando una habitación tiene poco espacio, cada centímetro puede hacer la diferencia. El espacio que queda detrás o junto a una puerta puede utilizarse para colocar objetos cotidianos sin llenar visualmente el dormitorio. De acuerdo con El Mueble, aprovechar zonas que normalmente quedan vacías permite conseguir soluciones prácticas de almacenamiento sin renunciar al estilo de la habitación. Estas son cuatro ideas sencillas.

Poner un mueble estrecho : si el hueco tiene suficiente profundidad, puedes colocar una pequeña cómoda, una cajonera o un mueble vertical. La clave está en elegir un diseño estrecho que permita abrir y cerrar la puerta sin problemas , además de aprovechar los cajones para guardar ropa interior, accesorios o pequeños objetos.

: si el hueco tiene suficiente profundidad, puedes colocar una pequeña cómoda, una cajonera o un mueble vertical. , además de aprovechar los cajones para guardar ropa interior, accesorios o pequeños objetos. Instalar una repisa vertical : cuando el espacio es demasiado reducido para colocar un mueble convencional, las repisas pueden convertirse en una alternativa sencilla. Puedes aprovecharlas para colocar libros, perfumes, bolsos o elementos decorativos , siempre procurando que no interfieran con el movimiento de la puerta.

Ideas para llenar el hueco entre la puerta y la pared.|(ESPECIAL/Pinterest)

: cuando el espacio es demasiado reducido para colocar un mueble convencional, las repisas pueden convertirse en una alternativa sencilla. , siempre procurando que no interfieran con el movimiento de la puerta. Usar ganchos para liberar espacio : una de las soluciones más fáciles consiste en colocar varios ganchos en la pared. Allí puedes colgar bolsos, sombreros, batas o incluso accesorios que normalmente terminan sobre una silla. Además de ser funcionales, algunos diseños pueden integrarse fácilmente con la decoración del dormitorio.

: una de las soluciones más fáciles consiste en colocar varios ganchos en la pared. Allí puedes colgar bolsos, sombreros, batas o incluso accesorios que normalmente terminan sobre una silla. Crear un almacenamiento sobre la puerta: si el hueco lateral es demasiado pequeño, también puedes mirar hacia arriba. Una repisa instalada sobre el marco de la puerta puede servir para guardar cajas, libros o artículos que no utilizas todos los días. The Spruce señala que el espacio situado encima de las puertas suele pasar desapercibido y puede aprovecharse como una zona adicional para decorar o almacenar objetos.