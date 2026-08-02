El espacio sobre el refrigerador es un rincón olvidado, pues la mayoría de las personas no lo utiliza o lo hace para acumular objetos sin un orden. No obstante, es ideal para mejorar el almacenamiento sin realizar remodelaciones en la cocina, como lo son estas 5 ideas que casi nadie aprovecha. Asimismo, en esta área puedes reutilizar los botes de plásticos vacíos sin tapa.

De acuerdo con un artículo del portal IKEA, los lugares altos son ideales para poner artículos de uso ocasional y así mantener libres las superficies de trabajo, como lo es la encimera, la cual puedes reemplazar por un material que se ve más elegante que el mármol y el granito.

Cabe mencionar que, antes de colocar cualquier objeto sobre el refrigerador, se debe revisar el manual del electrodoméstico, ya que algunos fabricantes indican mantener libre la parte superior para la ventilación del equipo y así evitar que se dañe.

Qué hacer con el espacio sobre el refrigerador: 5 ideas que casi nadie aprovecha|IA

Las 5 ideas para aprovechar el espacio sobre el refrigerador

1. Canastas organizadoras. Estos recipientes sirven para guardar moldes para hornear, recipientes reutilizables, servilletas, manteles o pequeños electrodomésticos que no se utilizan todos los días. Pueden ser de fibra natural, metal o plástico rígido, cuyo objetivo es mantener agrupados los utensilios y evitar la acumulación de polvo.

2. Estante flotante: Este elemento añade un nivel extra de almacenamiento para libros de cocina, recipientes o cestas decorativas. Se recomienda

utilizar taquetes adecuados, según el tipo de pared para garantizar la seguridad .

3. Estación para charolas: Estos utensilios suelen ocupar mucho espacio dentro de los gabinetes, pero en la parte superior del refrigerador permanecen organizados y accesibles.

4. Despensa alterna: Está dirigida a productos con larga vida útil, como papel aluminio, bolsas, filtros para café o envases vacíos.

5. Cajas decorativas con plantas artificiales: Son ideales para transformar ese espacio. Las cajas ocultan objetos de uso ocasional, mientras que las plantas artificiales aportan color sin requerir mantenimiento constante.