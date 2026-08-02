Los pasillos suelen ser una de las áreas más desaprovechadas de la casa, sobre todo si es estrecho por las delimitaciones de la casa. No obstante, existen 6 ideas para que parezca más amplio y útil, solo con el uso de colores claros y el almacenamiento vertical. Mientras que en la cocina puedes reutilizar los botes de plástico vacíos sin tapa.

Una de las opciones para esta área es elegir muebles estrechos y multifuncionales en espacios reducidos. Antes de realizar cualquier modificación, es recomendable medir los metros disponibles para garantizar una circulación cómoda y segura. Pero si lo que buscas es que una pared blanca se deje de ver aburrida, puedes implementar estas 7 ideas.

Las 6 ideas para un pasillo estrecho

1. Espejo de cuerpo completo: Los espejos reflejan la luz natural y generan una sensación de mayor profundidad visual. Una de las recomendaciones es colocar este elemento frente a la iluminación para potenciar el efecto de amplitud.

Qué hacer con un pasillo estrecho: 6 ideas para que parezca más amplio y útil|IA

2. Paredes y techo con colores claros: Puedes elegir el blanco, beige o gris suave. Los tonos luminosos reflejan una mayor cantidad de luz que los colores oscuros, lo que ayuda a que el pasillo se vea con más metros.

3. Repisas flotantes: Estas superficies son ideales para organizar libros, plantas pequeñas, fotografías o cajas decorativas sin reducir el área de circulación. Se recomienda fijar correctamente las repisas para garantizar estabilidad y seguridad.

4. Mueble tipo consola: Este tipo de mobiliario sirve para guardar llaves, correspondencia, cargadores o accesorios de uso cotidiano.

5. Iluminación LED lineal: Las tiras se pueden instalar en la parte superior de la pared o debajo de repisas. Cabe mencionar que una luz uniforme reduce las sombras y contribuye a que el pasillo luzca más amplio.

6. Ganchos o paneles organizadores verticales: Son ideales para mochilas, bolsos, sombreros o paraguas. De esta manera, los objetos de uso diario permanecen ordenados sin ocupar espacio en el piso.