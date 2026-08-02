Qué hacer con un pasillo estrecho: 6 ideas para que parezca más amplio y útil
Con pequeños cambios de distribución e iluminación se puede transformar una zona de paso en un espacio funcional
Los pasillos suelen ser una de las áreas más desaprovechadas de la casa, sobre todo si es estrecho por las delimitaciones de la casa. No obstante, existen 6 ideas para que parezca más amplio y útil, solo con el uso de colores claros y el almacenamiento vertical. Mientras que en la cocina puedes reutilizar los botes de plástico vacíos sin tapa.
Una de las opciones para esta área es elegir muebles estrechos y multifuncionales en espacios reducidos. Antes de realizar cualquier modificación, es recomendable medir los metros disponibles para garantizar una circulación cómoda y segura. Pero si lo que buscas es que una pared blanca se deje de ver aburrida, puedes implementar estas 7 ideas.
Las 6 ideas para un pasillo estrecho
1. Espejo de cuerpo completo: Los espejos reflejan la luz natural y generan una sensación de mayor profundidad visual. Una de las recomendaciones es colocar este elemento frente a la iluminación para potenciar el efecto de amplitud.
2. Paredes y techo con colores claros: Puedes elegir el blanco, beige o gris suave. Los tonos luminosos reflejan una mayor cantidad de luz que los colores oscuros, lo que ayuda a que el pasillo se vea con más metros.
3. Repisas flotantes: Estas superficies son ideales para organizar libros, plantas pequeñas, fotografías o cajas decorativas sin reducir el área de circulación. Se recomienda fijar correctamente las repisas para garantizar estabilidad y seguridad.
4. Mueble tipo consola: Este tipo de mobiliario sirve para guardar llaves, correspondencia, cargadores o accesorios de uso cotidiano.
5. Iluminación LED lineal: Las tiras se pueden instalar en la parte superior de la pared o debajo de repisas. Cabe mencionar que una luz uniforme reduce las sombras y contribuye a que el pasillo luzca más amplio.
6. Ganchos o paneles organizadores verticales: Son ideales para mochilas, bolsos, sombreros o paraguas. De esta manera, los objetos de uso diario permanecen ordenados sin ocupar espacio en el piso.