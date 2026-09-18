Qué hacer con las lámparas que no encienden: 5 ideas para reciclarlas en casa

Las lámparas al ser muy utilizadas con el tiempo comienzan a dejar de funcionar por lo que por lo general terminan en la basura. Sin embargo, te vamos a contar como las puedes reciclar.

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Estas lámparas se pueden convertir en objetos decorativos y funcionales. Este tipo de acción permite cuidar el medio ambiente y añadir un toque artesanal único a tu hogar.

¿Cómo reciclar las lámparas?

Mini macetas colgantes o de escritorio

Esta es una opción muy común ya que las lámparas viejas con un soporte excelente. Para lograr hacerlas debes retirar con cuidado la parte superior del metal y los filamentos internos usando una pinza y destornillador.

Luego vas a llenarlas con un poco de tierra o sustrato para poder colocar las suculentas, cactus pequeños o plantas de aire. Si usas focos plásticos, puedes perforar la base con un clavo caliente para crear drenaje.

Esta es una gran opción.|Pinterest

Floreros hidropónicos elegantes

Otra opción es crear un delicado florero para esquejes. Cuando tengas el foco vacío y limpio, vas a envolver la boquilla con un alambre de cobre para diseñar un soporte que lo mantenga de pie o crea un lazo para colgarlo cerca de una ventana. Coloca ramas pequeñas de plantas que crezcan en agua, como el potus o el bambú de la suerte.

Difusores de aromas caseros

También puedes transformar una bombilla vieja en un ambientador. Tienes que abrir la bombilla y limpiar su interior. Vierte tu esencia o aceite aromático favorito y coloca varitas difusoras de bambú o madera a través de la abertura superior.

Lámparas de aceite de estilo retro

Con esta opción podrás devolverle la capacidad de iluminar. Para lograrlo tienes que limpiar el interior del foco y luego llenarlo con aceite de cocina o parafina líquida. Agrega una mecha de algodón y asegúrate de que la punta quede hacia afuera. Por último, pégala firmemente sobre una base estable de madera o metal.

Adornos con sal de colores o especieros

Por último, puedes utilizarlos como recipientes para organizar o decorar repisas. El paso a realizar es rallar tizas de colores sobre sal común, mezcla bien y llena el foco creando capas de distintas tonalidades hasta el tope.

Estos recipientes son interesantes.|Pinterest

Otra opción es poder limpiarlos correctamente y usarlos en la cocina como dispensador.