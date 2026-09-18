Cazzu acusa a Nodal de MENTIR Y MANIPULAR tras el comunicado que lanzó el cantante sobre la ‘Ley Cazzu': “Me silenciaron”

Este viernes la disputa entre la artista argentina Cazzu y Christian Nodal ha dado nuevamente de qué hablar luego de que el mexicano hablara públicamente de lo que es la llamada “Ley Cazzu” y sobre cómo es que su equipo legal ha llevado el caso tras la separación de quien es la madre de su hija.

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Ante esta situación, Julieta Emilia Cazzuchelli (el verdadero nombre de la artista) ha salido a aclarar algunas cosas a través de sus redes sociales, donde aseguró que esta fue silenciada, dejando un nuevo episodio en toda la polémica que ha envuelto esta separación.

¿Qué dijo Cazzu sobre la postura de Christian Nodal?

Recientemente Christian salió a explicar lo que ha sido del presunto amparo legal para frenar la llamada “Ley Cazzu”, dejando ver que sí hay un procedimiento legal que responda a ambas partes.

Ante esto, la argentina declaró lo siguiente a través de su cuenta de X:

“Me silenciaron legalmente y sobre todo injustamente. Lo hicieron exactamente para poder hacer esto: MENTIR у MANIPULAR una situación que se cae de madura. Yo opté por no coartar la libertad de nadie para hablar, porque pienso que el pez por la boca muere. (Todavía no sé si acerté).

Mientras tanto me obligan a enfrentarme a caprichos de todo tipo que NADA tienen que ver con la crianza. Acá allá, hojas y hojas de mentiras y delirios que se roban mi paz y mis recursos. El flagelo al que me encuentro sometida, no es ni siquiera el que se imaginan…”

¿Qué es lo que expone Christian Nodal sobre la ‘Ley Cazzu’?

El propio comunicado reconoce la existencia de un amparo que no cuestiona el contenido de la propuesta, sino la manera en que se ha denominado públicamente, señalando que este caso no debería de ser emparejado con lo que vive Christian y Cazzu respecto a su hija, e incluso señala que “El amparo no cuestiona la ley, sino el uso de una historia falsa sobre su pequeña hija para promoverla”.

Ante esto, finalmente Cazzu cerró con lo siguiente:

“Solo una cosa tomaré del texto que leí. Y es que yo también espero el día que la historia se conozca realmente como es. Que al fin exista la manera en la que la verdad tenga un espacio sin artilugios que la entorpezcan.

Mientras pude, dije verdades. Y esas siguen constituyendo la realidad en la que materno. De hecho, los ataques han empeorado, pero ya no lo puedo denunciar.

Seguiré apoyando los proyectos de ley que amparen y protejan a madres y a mujeres. Porque si a mi me pueden vulnerar, imaginen como se vulnera a las madres que no tienen ninguna manera de defenderse”.