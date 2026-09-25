Kevyn “Bicolor” destapa la inesperada petición que le hizo Azalia tras ganar la Salvación en La Granja VIP

El juego por la Salvación en La Granja VIP para la semana 3 se vivió al límite y los nominados lo dieron todo con tal de ganar. Sin embargo, el absoluto ganador fue Kevyn Contreras, quien demostró una destreza excepcional y rapidez para completar la misión, así que ahora tendrá que sacar a uno de los Granjeros de la tabla y Azalia no dudó ni un momento en acercarse para influir en su decisión.

Así se lo confesó a Niurka en una reunión con el equipo que están formando, donde "Bicolor" explicó que "La Negra" le suplicó que salvara a Kenny Avilés, que está en riesgo porque perdió el duelo directo con Carlos Trejo. "Me dice: 'ayy, salva a mi Kenny, por favor, por favor", mencionó con cierto tono de ironía, ya que al parecer no se esperaba que alguien con quien ya ha tenido conflictos en el pasado, intentaría beneficiarse de algo que a él le corresponde definir.

¿A quién salva Kevyn Contreras en La Granja VIP? La razón por la que duda de Azalia

Según lo que dijo el comediante, Azalia Ojeda sí le dio varios motivos que, para ella, justifican que salve a Kenny de ser la tercera eliminada de La Granja VIP. No así, para Kevyn "Bicolor" todo perdió sentido y "se la volteó" cuando le cuestionó qué haría ella si estuviera en su lugar y la puso en evidencia de que jamás pensaría en salvarlo.

"Si la tabla estuviera igual, pero tú estuvieras aquí (como ganadora de la Salvación), ¿me salvarías a mí? Y me dijo que no, que porque ellos son un equipo y que no podría hacerlo, entonces con eso ya me dijo todo", sentenció el polémico Granjero, que además está traicionando a sus compañeros porque aceptó un peculiar trato con Adal Ramones que lo ha salvado de pasar hambre en su tercera semana consecutiva en el equipo de Peones.

Hasta el momento, los nominados de La Granja VIP para la eliminación del domingo 27 de septiembre, son: Manelyk González, Kenny Avilés, Carlos Trehjo, Julio Camejo y Azalia Ojeda, que al igual que Kevyn, quedó en la tabla como castigo a la grave falta que cometieron y que estuvo a punto de provocarles la expulsión.