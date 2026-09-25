5 plantillas de Jinu de los Saja Boys para imprimir y colorear

Las Guerreras K-Pop es una película que ha dejado grandes personajes queridos por los más chicos. En este caso vamos a hablar de Jinu de los Saja Boys ya que te vamos a presentar 5 plantillas para imprimir y colorear.

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El carismático líder de los Saja Boys es uno de los preferidos por los que es un gran aliado a la hora de sacar los lápices y ponerse a colorear. Así podrás tener a tus hijos entretenidos.

¿Cuáles son las plantillas de Jinu de los Saja Boys?

Jinu Idol (Estilo Casual)

Esta es una plantilla muy clásica del personaje, donde se puede ver a Jinu vistiendo su icónica camisa a cuadros y un fondo muy sencillo. Allí puedes colorear su ropa y cabello oscuro. Podrás encontrarlos en tableros de Pinterest de Jinu para colorear.

Esta es una gran opción.|Pinterest

Jinu en Forma Demoníaca (Advanced)

Otra opción es ir por un reto mayor donde encuentras una lámina donde por una parte tienes el lado oscuro del personaje luego de su pacto con Wima. Allí lo podrás ver con su sombrero coreano, túnicas y un aura con llamas oscuras en el fondo. Puedes descargarlo en formato PDF/PNG de alta calidad en el sitio especializado GenColoring Saja Boys. [1]

Jinu y Rumi (Dúo de Líderes)

Aquí tenemos una plantilla donde aparece Jinu con Rumi, la líder del grupo de las Guerreras K-Pop. Puedes encontrar algunas con elementos decorativos flotantes como corazones y estrellas musicales.

Puedes encontrarlas en videos tutoriales de cómo pintarlos paso a paso y enlaces de descarga en canales de YouTube como Learn to draw Rumi and Jinu.

Retrato de Cuerpo Completo

Esta se encuentra diseñada para crear portadas de cuadernos escolares. Te da un dibujo limpio de Jinu de cuerpo completo con mucho espacio en blanco a su alrededor para que diseñes tu propio fondo (como luces de escenario, micrófonos o instrumentos).

Pinta a Jinu completo.|Pinterest

Jinu Versión Chibi (Soda Pop)

Por último, tenemos esta versión donde Jinu y los demás integrantes estén en un concierto con sus trajes brillantes. Al tener líneas más gruesas y simples, es perfecta si quieres una actividad más relajada o para los más chicos. En la sección exclusiva de GenColoring Jinu.