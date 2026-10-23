Qué lleva el altar del Día de Muertos: estos son los elementos OFICIALES para cualquier ofrenda

El Día de Muertos es una de las celebraciones más especiales en la cultura mexicana y en los últimos días de octubre es cuando todos empiezan a prepararse para armar el altar. Esta tradición tiene como propósito recibir a las almas de los difuntos y honrar su memoria con cosas que les gustaban en vida, pero también representa una forma para guiarlos de regreso tras su visita y es por esto que existen elementos que son imprescindibles en las ofrendas.

Qué significan los elementos de la ofrenda y cuáles NO pueden faltar en el Día de Muertos

Agua . En el misticismo de esta fecha, se cree que poner un vaso de agua en el altar ayuda a que las ánimas mitiguen su sed después del recorrido que hicieron para poder visitar a sus seres queridos.



. En el misticismo de esta fecha, después del recorrido que hicieron para poder visitar a sus seres queridos. Sal . Se considera que la sal sirve para purificar y que el cuerpo no se corrompa al volver al lugar donde reposa, según el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.



. Se considera que la sal sirve para purificar y que el cuerpo no se corrompa al volver al lugar donde reposa, según el Velas y veladoras . El fuego simboliza la fe y la esperanza, al mismo tiempo que ilumina el camino de las almas.



. El fuego simboliza la fe y la esperanza, al mismo tiempo que ilumina el camino de las almas. Copal o incienso . Aleja a los malos espíritus que pueden presentarse, es decir, este aroma hace que los difuntos puedan llegar con tranquilidad a sus ofrendas . Existe la teoría de que los indígenas usaban copal porque aún no tenían incienso y luego lo reemplazaron.



. Aleja a los malos espíritus que pueden presentarse, es decir, . Existe la teoría de que los indígenas usaban copal porque aún no tenían incienso y luego lo reemplazaron. Flores . Además de embellecer los altares, las flores en el Día de Muertos son una especie de homenaje a la vida . Las más comunes son el cempásuchil, la celosía, la flor de nube y los crisantemos. Cuando se ponen en forma de camino, sirven para guiar a las almas, de acuerdo con información de la Universidad Nacional Autónoma de México .



. Además de embellecer los altares, . Las más comunes son el cempásuchil, la celosía, la flor de nube y los crisantemos. Cuando se ponen en forma de camino, sirven para guiar a las almas, de acuerdo con información de la . Papel picado. Las hojas de "papel china" con ilustraciones coloridas representan el aire y la fragilidad de la vida.

Todos los elementos de un altar para el Día de Muertos tienen un significado muy especial|Canva

Adicionalmente, en las ofrendas del Día de Muertos se suelen poner los platillos preferidos del difunto, una bebida que disfrutaba en vida o hasta algunos "placeres culposos", como cigarros y golosinas. Tampoco puede faltar una fotogradía de la persona a la que se quiere recordar.

¿Cuándo se ponen los altares de Día de Muertos?

En esta creencia ancestral que está tan arraigada en México, se tiene definido que las ofrendas empiezan a ponerse desde el 28 de octubre y se retiran el 3 de noviembre, de acuerdo con un artículo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Sin embargo, hay familias que las colocan desde el primer día para estar listos y que este homenaje permanezca más tiempo.

El Día de Muertos es una tradición arraigada en México|Canva

Cada uno de los días para los altares en Día de Muertos es diferente y se distingue de las siguientes maneras:

