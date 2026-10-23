Qué lleva el altar del Día de Muertos: estos son los elementos OFICIALES para cualquier ofrenda
Poner la ofrenda es una tradición muy especial para las familias y aunque cada una le pone su sello, hay cosas que es indispensable poner por su significado.
El Día de Muertos es una de las celebraciones más especiales en la cultura mexicana y en los últimos días de octubre es cuando todos empiezan a prepararse para armar el altar. Esta tradición tiene como propósito recibir a las almas de los difuntos y honrar su memoria con cosas que les gustaban en vida, pero también representa una forma para guiarlos de regreso tras su visita y es por esto que existen elementos que son imprescindibles en las ofrendas.
Qué significan los elementos de la ofrenda y cuáles NO pueden faltar en el Día de Muertos
- Agua. En el misticismo de esta fecha, se cree que poner un vaso de agua en el altar ayuda a que las ánimas mitiguen su sed después del recorrido que hicieron para poder visitar a sus seres queridos.
- Sal. Se considera que la sal sirve para purificar y que el cuerpo no se corrompa al volver al lugar donde reposa, según el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
- Velas y veladoras. El fuego simboliza la fe y la esperanza, al mismo tiempo que ilumina el camino de las almas.
- Copal o incienso. Aleja a los malos espíritus que pueden presentarse, es decir, este aroma hace que los difuntos puedan llegar con tranquilidad a sus ofrendas. Existe la teoría de que los indígenas usaban copal porque aún no tenían incienso y luego lo reemplazaron.
- Flores. Además de embellecer los altares, las flores en el Día de Muertos son una especie de homenaje a la vida. Las más comunes son el cempásuchil, la celosía, la flor de nube y los crisantemos. Cuando se ponen en forma de camino, sirven para guiar a las almas, de acuerdo con información de la Universidad Nacional Autónoma de México.
- Papel picado. Las hojas de "papel china" con ilustraciones coloridas representan el aire y la fragilidad de la vida.
Adicionalmente, en las ofrendas del Día de Muertos se suelen poner los platillos preferidos del difunto, una bebida que disfrutaba en vida o hasta algunos "placeres culposos", como cigarros y golosinas. Tampoco puede faltar una fotogradía de la persona a la que se quiere recordar.
¿Cuándo se ponen los altares de Día de Muertos?
En esta creencia ancestral que está tan arraigada en México, se tiene definido que las ofrendas empiezan a ponerse desde el 28 de octubre y se retiran el 3 de noviembre, de acuerdo con un artículo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Sin embargo, hay familias que las colocan desde el primer día para estar listos y que este homenaje permanezca más tiempo.
Cada uno de los días para los altares en Día de Muertos es diferente y se distingue de las siguientes maneras:
- 28 de octubre, para fallecidos de manera trágica o accidentes.
- 30 y 31 de octubre, para niños que murieron sin ser bautizados o bebés que no nacieron.
- 1ero de noviembre, para niños, niñas y personas jóvenes.
- 2 de noviembre, para todos los adultos que murieron por causas naturales.