La placa de nominación de La Granja VIP mantiene en juego el apoyo del público, por lo que aprovechar todos los votos disponibles puede ser clave para los seguidores de Manelyk, Rafael, “Mono” y Azalia. Si ya utilizaste tus primeros 10 votos diarios, existe una dinámica que permite desbloquear otros 10 apoyos para tu granjero favorito, siempre que la plataforma habilite esta opción. Para participar, los seguidores deben ingresar al sitio oficial de votaciones de TV Azteca o utilizar la aplicación TV Azteca EN VIVO. Desde ahí podrán seleccionar al participante que desean salvar y distribuir sus votos de acuerdo con sus preferencias. La dinámica permite alcanzar hasta 20 votos diarios cuando se cumplen los pasos necesarios para liberar los adicionales.

Paso a paso para conseguir 10 votos extra en La Granja VIP

El primer paso consiste en entrar a la página oficial de TV Azteca Vota y elegir al granjero al que deseas apoyar. Después, utiliza tus primeros 10 votos disponibles. Puedes asignarlos a un solo participante o distribuirlos entre los nominados, según las opciones que muestre la plataforma. Una vez agotados los créditos iniciales, revisa la parte inferior de la página. Si la dinámica está habilitada, aparecerá una opción con la leyenda “Desbloquea 10 votos extra aquí”. Al seleccionarla, el sistema te indicará qué acción debes completar para acceder a la segunda ronda de votación.

Cómo desbloquear VOTOS EXTRA en La Granja VIP para votar por: Manelyk, Rafael, “Mono” y Azalia|La Granja VIP

Entre los mecanismos que pueden aparecer están registrar tu correo electrónico, iniciar sesión con una cuenta de Google, reproducir un video hasta el final o contestar una encuesta breve. La acción requerida puede variar según la dinámica disponible, por lo que es importante seguir las instrucciones que aparezcan directamente en el sitio. Cuando completes el requisito, vuelve a la sección de votaciones y comprueba que los créditos adicionales estén habilitados. Entonces podrás emitir otros 10 votos para apoyar a tu favorito y sumar hasta 20 apoyos diarios.

¿Dónde votar para salvar a tu Granjero favorito?

La opción principal es el sitio oficial de votaciones de La Granja VIP. También puedes revisar las opciones disponibles desde la aplicación TV Azteca EN VIVO. Antes de terminar, verifica que tus votos se hayan registrado correctamente. Recuerda que desbloquear los apoyos adicionales depende de que la plataforma ofrezca esta posibilidad y de que completes el procedimiento solicitado. Así podrás aprovechar las herramientas disponibles para respaldar a Manelyk, Rafael, “Mono” o Azalia durante la nominación.