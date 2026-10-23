4 Plantillas de stickers imprimibles de los Saja Boys estilo vintage para darle otro aspecto a la funda de tu celular

Si lo que buscas es renovar la apariencia de la funda de tu celular sin tener que cambiarla, opta por alguna de estas 4 ideas de plantillas imprimibles de stickers inspiradas en los Saja Boys de KPop Demon Hunters: Con diseños de estética vintage, colores retro y referencias visuales al grupo formado por: Jinu Saja, Abby Saja, Mystery Saja, Romance Saja, Baby Saja, puedes personalizar una funda sencilla y convertirla en un accesorio con tu propio estilo y pasión por las guerreras del KPop.

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4 ideas de stickers vintage para imprimir inspiradas en los Saja Boys

Plantilla de stickers de los Saja Boys con estética de álbum retro

Esta idea está pensada para utilizar e ilustrar tu funda de celular con los integrantes de los Saja Boys dentro de marcos tipo fotografías con estilo vintage. Dentro de esta plantilla dominan los tonos pastel y una estética de anime retro.

Plantilla de stickers con frases y letras decorativas inspirada en los Saja Boys

Los stickers en tipografía, los títulos en letras grandes y la estética idol son perfectos para darle otro estilo a la funda de tu celular. Opta por diseños variados y llenos de colores para variar y combinar con tu personalidad.

Sticker tipo póster musical de los Saja Boys

Otra alternativa para darle una nueva estética a la funda de tu puedes optar por un sticker en donde aparezcan los protagonistas pasando como si de un póster se tratara. Esta idea puede ser ideal para cubrir una gran parte de la carcasa de tu celular.

Plantilla de collage vintage de los Saja Boys con varios personajes

No obstante, si lo que prefieres es una funda más llamativa, que mezcle a los personajes en sus versiones retr, con estética en forma de collage, esta alternativa de plantilla de stickers puede ser perfecta para no dejar un solo espacio sin cubrir de la funda de tu celular.

¿Cómo imprimir y colocar tus stickers inspirados en los Saja Boys dentro de la funda de tu celular?

Si quieres dar vida a una funda personalizada con stickers de los Saja Boys, debes elegir aquellos que mejor representen tu personalidad, imprime y recorta sobre la funda. Recuerda que debes presentar todos los stickers antes de pegar para evitar errores y corregir el diseño.