La Granja VIP: Cómo votar paso a paso fácil y rápido por tu Granjero favorito y salvarlo de ser el próximo eliminado

En La Granja VIP todo puede cambiar con estrategias y juegos inesperados, pero los Granjeros que están nominados saben que su futuro depende únicamente de los votos. Y para que tus favoritos sigan luciéndose en la competencia, puedes apoyarlos para que no corran riesgo de ser eliminados por quedar "débiles" ante sus rivales.

Para votar en La Granja VIP completamente GRATIS solo tienes que entrar al siguiente enlace y podrás repartir 10 puntos entre los integrantes que quieres que permanezcan en la competencia. Una vez agotados los votos, podrás desbloquear más con una sencilla encuesta y así aumentarás las posibilidades de que se salven.

Puedes votar por tu favorito en La Granja VIP desde cualquier dispositivo con conexión a internet|Imagen hecha con IA

Nominados La Granja VIP: los integrantes en riesgo de eliminación el domingo 25 de octubre

La semana 7 tuvo muchos momentos polémicos y el Cara a Cara se vivió al límite. Los nominados de La Granja VIP son: Manelyk, Rafa Mercadante, Mario "Mono" Osuna y Azalia Ojeda.

Inicialmente, en la tabla también estaba Fernando, que fue el Legado de Pimpinela Escarlata, pero ganó el Juego de la Salvación y garantizó otra semana en la comptencia. Además, él podrá elegir a uno de los Granjeros para salvarse y usará el poder de la Traición, es decir, sacará a uno y meterá a otro para tratar de que sea eliminado el domingo 25 de octubre.

Y para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que pasa en el reality, puedes sintonizar La Granja VIP a través de la señal de Azteca UNO. También desde el sitio web o la app de Azteca UNO. De lunes a viernes, las galas son en punto de las 20:30 horas, justo al terminar Exatlón México Décima Temporada. Y los domingos de eliminación son a las 20:00 horas, momento en el que Adal Ramones, Kristal Silva y el selecto equipo de críticos darán todos los pormenores de los Granjeros.

Quiénes son TODOS los eliminados de La Granja VIP Segunda Temporada hasta la semana 7

Abigail Pak "Coreañera"

María Karunna

Carlos Trejo

Kenny Avilés

Pascal Nadaud

Pimpinela Escarlata

Además, Mónica Escobedo fue expulsada de La Granja VIP por cometer una infracción en contra de Niurka.