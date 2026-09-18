Qué poner en el rincón de tu baño: 5 ideas para no colocar el bote de basura

El baño es uno de los espacios más utilizados en la casa por lo que hay que sacarle el mejor provecho. Si no sabes qué hacer con algún rincón que tengas libre pues no es necesario que lo llenes con el bote de basura.

Noticias Oaxaca del 17 de septiembre 2026

Aquí te vamos a contar sobre opciones más estéticas y funcionales para obtener mayor equilibrio en el espacio. Ahora sí manos a la obra y decora tu espacio del baño de la mejor manera.

¿Cómo decorar el rincón del baño?

Una canasta de fibras naturales

La primera opción es poder sustituir el bote de plástico por una canasta de mimbre, yute o bambú para brindar una textura cálida y un estilo minimalista o aesthetic. Solo recuerda colocar una bolsa de plástico en su interior para mantener la higiene.

Plantas purificadoras de humedad

Otra gran opción es poder colocar una planta alta o un pequeño estante con macetas. Las especies recomendadas son helecho, la sansevieria o la fitonia prosperan con la humedad del baño y purifican el aire de forma natural.

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Carrito organizador estrecho con ruedas

Una gran alternativa es el mueble vertical o un carrito con tres niveles para que encajen perfectamente. Allí podrás almacenar rollos de papel higiénico, toallas limpias y productos de aseo. Al tener ruedas, facilita la limpieza del piso sin esfuerzo.

Frascos de vidrio decorativos en repisas de esquina

Las repisas flotantes de vidrio o madera son grandes alternativas contra la humedad. En ellas puedes colocar frascos transparentes con algodones, sales de baño o jabones artesanales, combinando almacenamiento y decoración de revista.

Velas aromáticas hechas con frascos vacíos de café | Crédito: Pinterest

Un rincón de aroma natural (Popurrí o Eucalipto)

Por último, puedes optar por un cuenco de cerámica o madera sobre una mesa pequeña y en él colocar ramas de eucalipto natural. Al entrar en contacto con el vapor de la ducha, el eucalipto liberará aceites esenciales que mantendrán el baño con un aroma fresco y relajante de spa.